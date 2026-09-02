Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu kasadaki işçiler yola savruldu. Feci kazada yaralanan 18 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde fındık tarlasından dönen işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu ortalık savaş alanına döndü. Fındık toplayan işçileri taşıyan E.D. yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak feci şekilde devrildi.
KASADA BULUNAN İŞÇİLER YOLA SAVRULDU
Kaza, akşam saatlerinde Hendek ilçesine bağlı Kahraman Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu, römorkta bulunan fındık işçileri yola savruldu.
Can pazarının yaşandığı feci kazada 18 kişi yaralandı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 18 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (DHA)