Film gibi operasyon! Mehmet Akif Ersoy'dan tahliye vaadiyle para isteyen 4 kişi gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tahliye edilmesi ve beraat ettirilmesi karşılığında kendisinden yüksek miktarda para istendiği belirlendi.

Ersoy, cezaevinde kendisine yapılan teklifin ardından durumu avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Başsavcılık bunun üzerine soruşturma başlatarak şüphelileri teknik takibe aldı.

CEZAEVİNDE “TAHLİYE ETTİREBİLİRİZ” TEKLİFİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca rüşvet suçu yönünden yürütülen bir soruşturma sırasında dikkat çekici bir olay ortaya çıkarıldı. Başka bir soruşturma dosyası kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un, 20 Ağustos 2026 tarihinde ceza infaz kurumunda Av. Erel Muallaoğlu tarafından ziyaret edildiği tespit edildi.

Söz konusu görüşmede Muallaoğlu’nun, Ersoy’un tahliye edilmesini sağlayabileceğini belirterek karşılığında yüksek meblağda para istediği belirlendi. Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy, müşteki sıfatıyla avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti.

SUÇÜSTÜ YAPILDI

Başvurunun ardından soruşturmayı derinleştiren savcılık, Muallaoğlu’nun cezaevindeki görüşme sırasında iletişim için bıraktığı telefon numarasını aradı.

Ersoy'un avukatının bilgisiyle gerçekleştirilen görüşme, Cumhuriyet savcısının odasında ses ve görüntü kaydına alındı. Görüşmede savcı, zabıt katibi ve görevli kolluk personelinin de hazır bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un avukatı ile Muallaoğlu arasında üç ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

FİLM GİBİ OPERASYON

Yapılan görüşmelerde Muallaoğlu’nun, Mehmet Akif Ersoy’un tahliyesini sağlayabileceğini öne süren kişi veya kişiler ile Ersoy’un vekilini bir araya getirmek üzere aracılık ettiği tespit edildi.

Bu kapsamda taraflar arasında bir buluşma planlandı. Operasyonun tüm delillerin toplanması için avukatın üzerine gerekli izinler çerçevesinde ses ve görüntü kaydı yapabilen teknik cihazlar yerleştirildi.

4 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok buluşmanın hemen ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin telefon ve diğer dijital materyalleri ile bağlantılarının soruşturma kapsamında incelemeye alındığı öğrenildi.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüphelilerin cezaevindeki kişilere tahliye ve beraat sağlayabilecekleri yönünde taahhütte bulunarak para isteyen bir dolandırıcılık yöntemi kullandıkları üzerinde duruluyor.

TAHLİYE VAADİYLE PARA İSTEYENLERE YAKIN TAKİP

Soruşturma makamları, ceza infaz kurumlarına kadar ulaşarak tutuklu veya hükümlülere “tahliye sağlama”, “dosyayı kapatma” ya da “beraat kararı çıkartma” vaadiyle para talep eden kişilere yönelik eylemlerin de mercek altına alındığını belirtti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, gözaltına alınan 4 şüphelinin bağlantıları, para talebinin arka planı ve benzer yöntemlerle başka kişilerin de mağdur edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak çok yönlü şekilde sürdürülüyor.