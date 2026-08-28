Fidan Hoca müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Fidan Hoca" olarak bilinen ve Instagram'da "fidannatalay" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Fidan Atalay hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılığın 28 Ağustos tarihli açıklamasına göre, Atalay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçunu oluşturduğu değerlendirildi. Atalay'ın bu yöntemle gelir elde etmesinin ise TCK'nın 282'nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği belirtildi.

İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda Fidan Atalay, İzmir'de gözaltına alındı. Başsavcılık, soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

INSTAGRAM'DAKİ ABONELİK GELİRİ DİKKAT ÇEKTİ

Atalay, bir dönem sınıfta çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündeme gelmişti. KPSS'ye hazırlanan öğrencilere ekonomi alanında İngilizce dersler verdiği bilinen Atalay, sosyal medyada elde ettiği popülerliğin ardından içerik üretmeye başladı.

Atalay'ın Instagram hesabında ücretli abonelik sistemi kurduğu ve aboneler için hikaye ve gönderiler paylaştığı belirtildi.

Hesabındaki abonelik sayısının 12 bin 100'e ulaştığı, aylık abonelik ücretinin ise 79,99 lira olduğu ifade edildi. Bu rakamlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre Atalay'ın yalnızca aboneliklerden aylık yaklaşık 968 bin lira gelir elde ettiği hesaplandı.