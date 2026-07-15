FETÖ'deki af beklentisine Erdoğan'dan yanıt! Müzakereye kapıları kapattı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz töreninde yaptığı konuşmada, FETÖ içindeki çözülmelere ve devletin örgütle mücadeledeki pozisyonuna değindi. Erdoğan, konuşmasında örgütün güncel durumundan bahsederek şu ifadeleri kullandı:

"Bilhassa dijital platformlarda koordineli bir şekilde dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Pensilvanya'daki terörist başının, bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10.000 kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır. Ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir."

Erdoğan, 'müzakere' beklentilerine ise şu sözlerle karşılık verdi:

"Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir örgütle mücadele rehavete gelmez, savsamayı hiçbir surette kaldırmaz. Şunun bir kez daha altını çizerek ifade etmek durumundayım: Demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü unutursak, Allah muhafaza, eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak, şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak, 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız, tetikte olacağız, müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz."

"KESİN KOPUŞ" VE "UZLAŞI" BİLDİRİSİ

Erdoğan'ın işaret ettiği "örgüt içi sorgulamaların" en belirgin örneği, FETÖ'nün "af dileyen kanadı" olarak bilinen "Yeni Herkul" oluşumu, yayımladığı "Sona Erdirme ve Toplumsal Uzlaşı Bildirisi" ile örgütle tüm bağlarını kopardıklarını açıklamasıyla ortaya çıkmıştı.

Bildiride, "gençlik yıllarında eğitim almak, manevi yönden gelişmek, dine, millete ve topluma faydalı olmak" amacıyla bu yapının içinde yer alındığı, ancak hukuka aykırı faaliyetlerle ilişkilendirildiğine dair bilgi, tespit ve yargı kararları ışığında geçmişin "vicdani ve hukuki açıdan yeniden değerlendirildiği" belirtildi.

Oluşum, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini ve "ülkeye zarar veren tüm yasa dışı eylem ve oluşumları" kınadıklarını ifade ederken, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı, gazilere ve mağduriyet yaşayan vatandaşlara saygı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Metnin en dikkat çeken bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla, geçmişte içinde yer aldığımız söz konusu yapıyla her türlü organik, idari, mali, hukuki ve fiili bağımızın kendi özgür irademizle, kesin, açık ve geri dönülmez biçimde sona erdiğini kamuoyuna ilan ediyoruz."

Grup; yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, evrensel hukuk ilkeleri ve kanunlar çerçevesinde hareket edeceğini belirterek, demokratik hukuk devletine ve milli iradeye bağlılık beyanında bulundu.

AYRIŞMANIN PERDE ARKASI: BEKLENEN "TESLİMİYET" GELMEDİ

Odatv'den Oğuz Ok'un aktardığı bilgilere göre Yeni Herkul bildirilerini kaleme alan kişi, ABD'de yaşayan ve mevcut FETÖ yönetimine muhalif konumda bulunan firari iş insanı Mehmet E. San. Bu yılın başında kurulan oluşum, 14 Ocak'ta yayımladığı ilk mesajında, FETÖ'nün yaptıklarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti, Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi.

Grup, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında PKK'lı teröristlere geleceği konuşulan aftan kendilerinin de yararlanması gerektiğini savunarak, "alt tarafın mağduriyetini gidermek için üst tarafın teslim olması" formülünü dillendiriyordu. İlk çıkışlarında ana hedef, FETÖ'nün önde gelen isimleriyle devlet arasında bir temas zemini kurulması ve yüzleşme sürecinin başlatılmasıydı.

Ancak "örgütle her türlü organik, idari, mali, hukuki ve fiili bağımızı kestik" ifadesi, oluşumun örgütün merkezi kadrolarından beklediği adımın gelmediğini gösterdi. Yeni Herkul çevresi, lider kadrodan beklediği yüzleşmeyi göremeyince kendi pozisyonunu netleştirerek, artık örgüt adına değil, örgütten koptuğunu ilan eden ayrı bir hat üzerinden hareket etme kararı aldı.