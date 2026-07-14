FETÖ operasyonlarında dikkat çeken tablo: 90'dan fazla polis yakalandı

10 yıl sonra 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde FETÖ'ye yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında işlem başlatılan 973 şüpheliden 704'ü gözaltına alınırken, operasyon listesinde 1 emniyet amiri, 1 komiser, 94 polis memuru ve 1 jandarma personeli yer alması dikkat çekti.

Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'ndan açıklamalar geldi. Açıklamada, FETÖ'ye yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilirken, 81 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

81 il Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ'nün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda toplam 973 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 704'ü gözaltına alınırken, 269 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

ARALARINDA ÇOK SAYIDA POLİS VAR

Gözaltına alınanların 170’inin aktif kamu personeli, 6’sının emekli kamu personeli, 44’ünün ihraç edilmiş kamu personeli, 484’ünün ise özel sektör çalışanı ve sivil şüphelilerden oluştuğu açıklandı.

Kamu personeli içinde en dikkat çekici grup ise İçişleri Bakanlığına bağlı 97 kişi oldu; bunların arasında 1 emniyet amiri, 1 komiser, 94 polis memuru ve 1 jandarma personeli yer aldı. Ayrıca Adalet Bakanlığına bağlı 14 kişi hakkında işlem yapıldığı, bu grupta 1 zabıt katibi, 8 infaz koruma memuru ve 5 serbest avukatın bulunduğu belirtildi.

Operasyonlara ilişkin veriler şöyle: