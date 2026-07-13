FETÖ'nün 'Köyler Abisi' iki metrekarelik delikte saklanırken yakalandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında iki ayrı dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan Yasin K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda, örgüt içerisinde ‘köyler abisi’ olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen ve 6 yıldır firari olan Yasin K.’nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki üç katlı bir apartmana geldiği tespit edildi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN ARKASINDAKİ GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU

Polis ekipleri, Yasin K.’nin eşinin kaldığı ikinci kattaki dairede arama gerçekleştirdi. Arama sırasında yatak odası ile banyo arasındaki bölüm ekiplerin dikkatini çekti. Bir dolabın alt kısmında yer alan çamaşır makinesinin arka kısmının boş olduğunu fark eden polis ekipleri, makineyi yerinden çıkardı. Yapılan incelemede, makinenin arkasındaki yaklaşık 2 metrekarelik gizli alanda saklanan firari hükümlü yakalandı.

Dairede yapılan detaylı incelemede ayrıca, binanın ön ve arka cephesini gören güvenlik kameralarına ait monitörlerin olduğu tespit edildi. (DHA)