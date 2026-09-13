Fenomen Mika Can Raun'un sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan 'Ailem Güvende' isimli operasyon kapsamında sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'un tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Burak Doğan'ın haberine göre, kararın erişim sağlayıcıları tarafından kısa sürede uygulanması bekleniyor.

15 İLDE GECE YARISI OPERASYON

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli 15 ilde gece yarısı operasyon yapıldı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin katıldığı operasyonda toplam 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında işlem yapıldı.

Eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri ile beraber çok sayıda dijital materyale el konulduğu ve çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine de erişim engeli getirildiği öğrenildi.