Son dakika | 15 ilde gece yarısı 'Ailem güvende' operasyonu: Çok sayıda adrese baskın ve gözaltı

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli 15 ilde gece yarısı 'Ailem güvende' operasyonu yapıldı. Emniyet ve Jandarma ekiplerinin katıldıkları operasyonda 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlemler yapıldı.

GİZLİ SORUŞTURMACILAR GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Gürlek'in operasyona dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarda teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtlarının yanı sıra gizli soruşturmacıların da görevlendirildiği ifade edildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri ile beraber çok sayıda dijital materyale el konulduğu ve çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim de engellendi.

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Bakan Gürlek'in aktardığı bilgilere göre operasyon yapılan bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi.