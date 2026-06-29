Fatih'te yarım tonluk altın vurgunu cemaat savaşını alevlendirdi! Cübbeli Ahmet 'Ben uyarmıştım' dedi

İstanbul’un Fatih ilçesinde Altıneller Kuyumculuk’un sahibi Mehmet Y.’nin, piyasadan topladığı iddia edilen yaklaşık 500 kilogram altınla ortadan kaybolması ilçeyi ayağa kaldırdı. Kapısına kilit vurulan işletmenin geride yüzlerce mağdur bıraktığı öne sürülürken, skandalın ucu İsmailağa Cemaati’ne bağlı vakıflara kadar uzandı. Cübbeli Ahmet, "İsmailağa’ya bağlı İDDEF’in ve Mahmut Eren’e bağlı Erenler Vakfı’nın kaç kilo altını kayboldu ve bu altınlar kimin altınıydı?" diye sordu.

500 KİLOGRAM ALTINLA ORTADAN KAYBOLDU

İstanbul'un Fatih ilçesinde yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren Altıneller Kuyumculuk ile ilgili ortaya atılan iddialar, çok sayıda kişiyi mağdur etti. Medyascope'taki habere göre işletmenin sahibi Mehmet Y., yaklaşık 500 kilogram altınla ortadan kayboldu. Olayın ardından iş yerinin kapalı olduğu görüldü.

Atikali Mahallesi Darüşşafaka Caddesi'nde faaliyet gösteren kuyumcuya yıllardır birikimlerini emanet ettiklerini söyleyen vatandaşlar, yaşanan gelişmenin ardından büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

CEMAATİN ALTINLARI DA GİTTİ!

Öte yandan, mağdurlar arasında yalnızca bireysel yatırımcıların bulunmadığı da iddia edildi. İsmailağa Cemaati'ne bağlı olduğu belirtilen İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ile Erenler Vakfı'nın da çeşitli miktarlarda altınlarını söz konusu kuyumcuya emanet ettiği öne sürüldü.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den konuya ilişkin açıklama geldi. Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İDDEF ve Erenler Vakfı'nın kuyumcuda bulunduğu öne sürülen altın miktarlarına ilişkin sorular yöneltti.

"BU ALTINLAR KİMİNDİ?"

Cübbeli Ahmet paylaşımında, "500 kilo altının buharlaştığı Altıneller Kuyumcusu’nda İsmailağa’ya bağlı İDDEF’in ve Mahmut Eren’e bağlı Erenler Vakfı’nın kaç kilo altını kayboldu ve bu altınlar kimin altınıydı? Kabirden kerâmete inanmayanlar kabirden çarpılmayı gördüler" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet bu vakıflara karşı daha önce uyarıda bulunduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Bütün millet hayır yapıyor, kurban veriyor, para veriyor. Ben evvelce de bunlara birkaç kere temas ettim, 'Bunlara dikkat edin, bunlara yardım etmeyin' dedim. Burayı yönetenlerin hepsi köyden çarıksız geldiler. Şimdi bunlar çok büyük altınlar, kilolarca altınlardan bahsediliyor.

Bir kilo altına adam ne veriyormuş biliyor musun? Bir kilo altına 80-100 gram arası altın veriyormuş. Yani bir kilo altın veren, bir senede bir kiloyu geri alıyor. Ya bu zaten tefecilik. Bu zaten faiz, zaten haram. Hangi altıncı bu parayı sana verebilir? Sen de ne yapıyorsun? Ümmetin bütün topladığın paralarını buraya veriyorsun.

Bu milletin paralarını çarçur eden derneklere, özellikle altıncıda para batıran İDDEF ve Erenler Vakfı gibi yerlere kesinlikle yardım etmeyelim."