Süleyman Soylu Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hoca Ahmet Yesevi Derneği’ni (HAYDER) ziyaret ederek dernek yöneticileri ve kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile bir araya geldi.

Ziyaret, HAYDER’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, Soylu’nun dernek merkezindeki programına HAYDER Başkanı İlyas Şişik ve Onursal Başkanı Ahmet Mahmut Ünlü’nün de katıldığı belirtildi.

Yaklaşık üç saat sürdüğü ifade edilen görüşmenin ardından Soylu'ya “Silsile-i Aliyye” tablosunun hediye edildiği bildirildi.

HAYDER tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’nin en zor zamanlarında 7 sene İçişleri Bakanlığımızı başarıyla yürüten ve PKK’nın bitmesinde çok büyük tesiri olan kahraman İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi HAYDER’imizi ziyâret etti.

Bu ziyârette HAYDER Başkanı İlyas Şişik Beyefendi, KIYAMDER Başkanı Emin Demir Beyefendi ve HAYDER Onursal Başkanı Cübbeli Ahmet Hocaefendi hâzır bulundular. 3 saat kadar süren görüşmede; memleket meseleleri, sosyal faaliyetler, HAYDER’in hizmetleri ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için bundan sonra cemaatlere, hocaefendilere ve siyaset adamlarına düşen vazîfelerle ilgili değerlendirmeler ve tespitler yapıldı. Çok aydınlatıcı görüş alışverişleri ortaya çıktı.

Bu uzun ve verimli görüşmenin nihayetinde Cübbeli Ahmet Hocaefendi, kıymetli bakanımıza Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Efendimiz’den başlayıp 36. Son halka olarak Pîrimiz Müceddid Mahmûd Efendi Hazretleri’mizin yazılı bulunduğu Silsile-i Aliyye tablosunu hediye etti."