Çocuk istismarı hükümlüsü tarikatçı cezaevinden çıkar çıkmaz Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Türkiye'yi sarsan H.K.G. davasında tutuklu bulunan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek adli kontrol şartıyla ev hapsine alındı. 6 yaşındaki kızını "evlendirme" adı altında cinsel istismara sürüklenmesinde rol oynadığı gerekçesiyle hapis cezası alan Gümüşel, tahliye edilir edilmez kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün tarafından ziyaret edildi.

DEFALARCA ELİNİ ÖPTÜ

Tahliyesinin ardından cemaat mensupları tarafından coşkuyla karşılanan Yusuf Ziya Gümüşel'in görüntüleri kamuoyunda tepki çekti. Gümüşel, buluşma sırasında Ahmet Mahmut Ünlü'yü görünce defalarca elini öptü. Görüşme esnasında Gümüşel, "Hürmet ediyoruz, ayaklarını öpüyoruz. Başımın tacı gönlümün sultanı" dedi.

Sağlık sorunları için tahliye edilen Gümüşel'e Cübbeli Ahmet'in, "Benden bin kat daha güçlüsün" demesi de dikkat çekti.

TEPKİLERE ÇOCUK İSTİSMARINI SAVUNUP YANIT VERMİŞTİ

Tahliye kararını "büyük bir sevinç" ve "müjde" olarak karşılayan Ahmet Mahmut Ünlü, H.K.G.'nin 6 yaşında değil, 14,5 yaşında evlendirildiğini söylerek çocuk istismarını savunmuştu.

Ünlü, kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medya üzerinden yaptığı şu açıklamayla yanıt verdi:

"Burada sizin iddia ettiğiniz gibi 6 yaşında bir kızın evlendirilmesi olayı yoktur; bunu siz uyduruyorsunuz. İstinaf Mahkemesi evlilik yaşının 14,5 olduğunu belirtmişken, Yargıtay verilen cezanın maddelerini teker teker bozmuşken siz hâlâ bize “Cumhuriyet'e karşı direniş yapıyorsunuz” diyebilir misiniz? Bu İstinaf, bu Yargıtay Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasal kurumları değil midir? O zaman siz bize mi sapık diyorsunuz, yoksa kıymetli yargıçlara ve hâkimlere mi sapık diyorsunuz? Buna bir karar verin! Cübbeli Ahmed'e sapık demek kolay; ama bu kararı veren yargı mensuplarına da sapık demiş olduğunuzun bilincinde değil misiniz? Dolayısıyla biz burada 6 yaşında bir kızın evlendirildiğine inanmadığımız için, olayı şahitlerinden ve görgü tanıklarından bizzat dinlediğimiz için ve mahkemelerde de bu şahitler ile deliller göz önünde bulundurularak İstinaf ve Yargıtay tarafından iddiaların aksine hükümler verildiği için, biz sadece bir zulme son verildiğini düşünerek seviniyoruz."

NELER YAŞANMIŞTI?

H.K.G'nin çocuk yaşında evlilik adı altında istismara sürüklendiği 3 sene önce ortaya çıkmıştı.

Skandal olay, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. İsmailağa tarikatına mensup baba Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı olan H.K.G'nin tarikatçı Kadir İstekli tarafından istismara uğramasına göz yummuştu.

Yeniden görülen ve İstinaf Mahkemesi'nden dönen davada; 6 yaşındaki H.K.G.’yi sistemli cinsel istismara maruz bırakan 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli 36 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Anne Fatıma Gümüşel’in dosyası ise ayrılmıştı.