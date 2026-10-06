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Halk TV Türkiye Fatih'te feci yangın: Ev alevler içinde kaldı 1 kişi öldü

Fatih'te feci yangın: Ev alevler içinde kaldı 1 kişi öldü

Fatih'te 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın itfaiyenin çalışmalarının ardından söndürülürken, binada yalnız kalan Erdinç L.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Fatih'te feci yangın: Ev alevler içinde kaldı 1 kişi öldü

Fatih'te 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Ekiplerin çalışması sırasında binada yalnız kaldığı öğrenilen Erdinç L.'nin cenazesine ulaşıldı. Yangının neden çıktığına ilişkin inceleme sürüyor.

YANGIN AYVANSARAY MAHALLESİ'NDE ÇIKTI

Yangın, saat 22.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Külhan 1 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çatıda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DAR SOKAKLAR VE HATALI PARKLAR İTFAİYEYİ GECİKTİRDİ

İtfaiye ekipleri, yolların dar olması ve sokak içerisindeki hatalı parklar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında çevredekilerin paniği ise cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülere yansıdı.

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BİNADA YALNIZ KALAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Ekiplerin çalışması sırasında binada yalnız kaldığı öğrenilen Erdinç L.'nin cenazesine ulaşıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak binada inceleme yaptı. Erdinç L.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının neden çıktığına ilişkin inceleme sürüyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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