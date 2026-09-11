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Halk TV Türkiye Evlerinden cephanelik çıktı: Düğünde havaya ateş edenlere operasyon

Evlerinden cephanelik çıktı: Düğünde havaya ateş edenlere operasyon

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda 6 tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 av tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Evlerinden cephanelik çıktı: Düğünde havaya ateş edenlere operasyon

Çankaya ilçesine bağlı Dodurga köyünde bir düğünde havaya rastgele ateş açıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. İncelemeler sonucu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinden çok sayıda silah ve mühimmat çıktı.

GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİK TESPİTİ

Harekete geçen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, köyde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan ve çevredekilerin çektiği onlarca saatlik görüntüleri inceleyerek 6 şüphelinin kimliğini tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 av tüfeği ile 633 çeşitli çapta tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği ele geçirildi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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