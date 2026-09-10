Son Dakika | Kastamonu Belediyesi'ne silah ve kılıçla saldırı: 1 gözaltı

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Kastamonu Belediyesi önünde elinde silah ve kılıçla bekleyen, çevreye silah doğrultan ve havaya ateş açtığı belirtilen M.Ö., polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Şahsın, işten çıkarılması nedeniyle bu eylemde bulunduğu iddia edildi.

BELEDİYE ÖNÜNE SİLAH VE KILIÇLA GELDİ

Edinilen bilgilere göre olay, Kastamonu Belediyesi önünde meydana geldi. İşten çıkarıldığı öne sürülen M.Ö., elinde silah ve kılıçla belediye binasının önüne geldi.

Bir süre burada bekleyen şahsın silahı çevreye doğrulttuğu ve havaya ateş açtığı belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ İKNA ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı silahı bırakması yönünde uyardı. Polisin “silah var” şeklindeki uyarısının ardından M.Ö., bir süre sonra ikna edildi.

Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen M.Ö. gözaltına alındı.

Şahsın, işten çıkarılması sebebiyle belediye önünde bu eylemi gerçekleştirdiği iddia edildi. (AA)