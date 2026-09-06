Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Kağıthane ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Serhat Kılıç'ın kız arkadaşı Özlem E., Kılıç'ı salondaki tekli koltukta hareketsiz bulmuştu. Olaya ilişkin soruşturmada Özlem E.'nin ifadesi ortaya çıktı.

KIZ ARKADAŞININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özlem E., emniyetteki beyanında Kılıç ile yaklaşık 8 yıllık bir birliktelikleri olduğunu belirtti. Özlem E., 3 Eylül günü saat 11.00 sıralarında set çekimi olduğunu, Kılıç'ın çekime gitmediğini öğrendiğini ve kendisini aradığını anlattı. Kılıç'ın, "Boynundaki fıtıktan dolayı iyi hissetmediğini, ağrısının olduğunu, bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini çok acı çektiğini" söyleyerek görüşmeyi sonlandırdığını ifade etti.

SON GÖRÜŞMELER VE AÇIKLAMALAR

Özlem E., aynı gün saat 16.00 sıralarında Kılıç'ın kendisini ağlamaklı bir ses tonuyla aradığını ve şunları söylediğini aktardı:

"Beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Bende üzgün olduğu için kendisi ile baş başa kalsın toparlasın istediğim için üzerine gitmemeye çalıştım."

Özlem E., Kılıç'ın daha sonra mesajlarına ve aramalarına geri dönüş yapmadığını, yalnız kalmak istediğini düşünerek fazla aramamaya çalıştığını belirtti. 5 Eylül günü saat 17.00'de Kılıç'ı tekrar aradığında telefonunun kapalı olduğunu fark ettiğini ve eve giderek kendisini hareketsiz bulduğunu ifade etti.

'HASTALIKLARI VARDI'

Özlem E., ifadesinde Kılıç'ın yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı hastalıkları olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Serhat'ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. Bu hastalıkları için kullanmış olduğu 2 farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçeteli bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hapı kullanmaktaydı. Bildiğim kadarıyla herhangi bir madde ya da alkol bağımlılığı yoktur."

Soruşturma kapsamında Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirlenmesi bekleniyor.