Eve döndüğünde gözlerine inanamadı: Evdeki klimayı bile söküp götüren kocaya ağır ceza

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde 8 yıllık evliliğini sonlandırmak isteyen 37 yaşındaki M.S., boşanma davası sürecinde 36 yaşındaki eşi A.S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak iddiaya göre A.S., mahkemenin verdiği bu kararı hiçe sayarak eve nakliyeci çağırarak klima, televizyon, beyaz eşyalar, ziynet eşyaları, halılara kadar tüm eşyaları kamyonete yükleyip götürdü.

EVE DÖNEN KADIN BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Kızıyla birlikte eve döndüğünde içeride neredeyse hiçbir eşya bırakılmadığını gören M.S. eşinden şikayetçi oldu ve çareyi kızıyla birlikte Samsun'daki ailesinin yanına sığınmakta buldu. 3 yıl boyunca devam eden yargı sürecinin ardından mahkeme, tarafların boşanmasına ve A.S.’nin M.S.’ye tazminat ve ziynet eşyalar yönünden 300 bin TL ödemesine hükmetti.

"DÜĞÜNDE KADINA TAKILAN ZİYNET EŞYALARI KADININ KİŞİSEL MALIDIR"

M.S.'nin avukatı Senar Furkan Başak, düğünde kadına takılan ziynet eşyalarının yargı kararlarına göre kadının kişisel malı sayıldığını ve iade edilmesi gerektiğini belirterek, "Yargılama sonucunda mahkeme müvekkilimizi haklı bularak tazminat taleplerimizi kabul etti. Düğünde müvekkilimize takılan altınlara davalı erkek el koymuş, bunları iade etmemişti. Oysa yerleşik yargı kararlarına göre düğünde kadına takılan ziynet eşyaları kadının kişisel malıdır ve iade edilmesi gerekir. Bu nedenle ziynet eşyalarının bedelinin tahsili için dava açtık. Ziynet alacağı yönünden talebimiz yaklaşık 600 bin TL seviyesindeydi. Mahkeme müvekkilimiz lehine 300 bin TL ziynet alacağı ödenmesine hükmetti. Karşı taraf bu kararı istinafa taşıdı. Hukuki süreç istinaf aşamasında devam ediyor" diye konuştu. (DHA)