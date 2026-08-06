Barış Manço'nun şarkıları mahkemelik oldu! Ailesi ünlü müzik şirketine dava açtı

Barış Manço'nun vefatının ardından eşi Lale Manço ile oğulları Doğukan ve Batıkan Manço, sanatçının eserlerinin doğru bir şekilde yönetileceğine inanarak Emre Grafson Müzik'e geniş yetkili muvafakatnameler verdi. Türkiye Gazetesi'nden Sezer Doğru'nun haberine göre, geçen yıllar içerisinde aile, sanatçıya ait eserlerin kötüye kullanıldığını ve elde edilen telif gelirlerinin kendilerine ödenmediğini fark etti. Taraflar arasında dostane bir çözüm bulmak amacıyla yapılan girişimler sonuçsuz kalınca, Manço ailesi çareyi hukuki yollara başvurmakta buldu.

DİJİTAL GELİRLER GASBEDİLDİ İDDİASI

Manço ailesinin avukatı Abdi Bişar Alınak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Pek çok sanatçı ve hak sahibi, yıllar önce eserlerinin korunacağı, doğru şekilde yönetileceği ve haklarının gözetileceğine inanarak yapım şirketlerine güvendi ve çeşitli sözleşmeler imzaladı. Aradan geçen yıllarda, eserlerden doğan telif gelirlerinin kısmen veya tamamen hak sahiplerine ile mirasçılarına ödenmemesi nedeni ile birçok müvekkilimiz adına hukuki süreç başlattık. Barış Manço mirasçıları da aynı güvenle, eserlerin korunması ve telif haklarının yönetilmesi amacı ile yapım şirketine değişik yetkiler vermişti, sonucunda ise eserlerden doğan telif gelirlerinin özellikle dijital hakları Emre Plakçılık tarafından gasp edilmiş durumda. Dostça çözüm arayışları ise bir türlü sonuçlanmadı. Bu nedenle Barış Manço mirasçılarının eserlerden doğan telif haklarını alabilmesi için yargı mercilerine başvurulmuştur. Süreç devam etmektedir" dedi.

TÜM KÜLLİYATIN İADESİ VE TAZMİNAT TALEBİ

Lale, Doğukan ve Batıkan Manço tarafından İstanbul 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada mirasçılar, Barış Manço'nun Türk müziğine kazandırdığı tüm eserlerin haklarının yeniden Manço Ailesi’ne devredilmesini istiyor. Öte yandan dava dosyasında, 2003 yılından davanın sonuçlanacağı tarihe kadar Emre Grafson Müzik’in elde ettiği tüm telif gelirlerinin mahkemece tespit edilmesi ve bu tutarın aileye tazminat olarak ödenmesi de talep ediliyor.