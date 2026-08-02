Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet ve irtikap' soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 kişiye yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hakkında gözaltı kararı verilenlerden Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da teslim olduğu öğrenilmişti.

BELEDİYEDEN İLK AÇIKLAMA

Erdal Beşikçioğlu'nun da gözaltında olduğu operasyonun ardından belediyeden yapılan ilk açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Başkanımız Türkiye'de örnek olabilecek çalışmaları yürüttü bizlere örnek oldu. Etimesgut'a çok güzel bir tat getirdi. Biz onunla yol almak ve çalışmaktan çok mutluyuz. İçeride belediye personellerimizin ifadesi alınıyor. Sürecin takipçisiyiz. Şu anda maalesef çok net bilgiler yok elimizde. Gün sonunda basın açıklaması yapılacak. Şu anda bütün belediye meclis üyelerimiz burada ve toplantı yapacağız. Yol haritası belirleyeceğiz. Temennimiz belediye başkanımızın aramızda olmasıdır. "