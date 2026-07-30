Şafak baskını yapılan Etimesgut Belediyesi önünde arbede

Türkiye bugüne de belediye operasyonu ile uyandı. Sabahın erken saatlerinde CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yapılan operasyonda Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 kişi gözaltına alındı.

BELEDİYE ÖNÜNDE ARBEDE ÇIKTI

Belediyede arama çalışmaları devam ederken bina önünde bekleyen vatandaşlar arasında önce tartışma, ardından arbede çıktı. Arbede, çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

BELEDİYEDE ARAMA TAMAMLANDI

Operasyon kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, Etimesgut Belediyesi'nde arama çalışmalarını sürdürdü.

Aramalar yapılırken belediye çevresi bariyerlerle kapatıldı, çok sayıda çevik kuvvet ekibi bölgede güvenlik önlemi aldı. 3 saat süren arama çalışmalarının sonrasında evrak ve dijital materyallere ekipler tarafından el konuldu. Arama çalışmaları sırasında belediye personeli içeri alınmadı. Polis ekiplerinin çalışmalarını tamamlayıp belediyeden ayrılmasının ardından belediye meclis üyeleri binaya giriş yaptı. (DHA)

BELEDİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILDI

Belediyeye yapılan operasyon sonrasında açıklama da yapıldı. Etimesgut Belediyesi Meclis Üyeleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Soruşturmanın siyasi tartışmalardan uzak, yalnızca hukuk ilkeleri doğrultusunda sonuçlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Etimesgut halkının iradesine, demokratik değerlere ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, sürecin sağduyu ve hukuk içinde tamamlanmasını temenni ediyoruz.

30 Temmuz 2026 tarihinde sabah saatlerinde gözaltına alındıkları bilgisini edindiğimiz başta Belediye Başkanımız Sayın Erdal Beşikçioğlu olmak üzere, belediye başkan yardımcılarımızın, belediye meclis üyelerimizin ve belediyede beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın daima yanındayız. Belediye başkanlığımız, belediye meclis üyelerimiz ve belediye çalışanlarımızla birlikte Etimesgut halkımıza kesintisiz olarak hizmet etmeye devam ediyoruz.

Bizler süreçle ilgili bilgileri, net bilgileri aldığımızda sizlerle paylaşacağız sevgili basın arkadaşlarımız. Yalnız biz de şu an olarak tam bilgilere vakıf değiliz. Yanlış bir bilgilendirme yapmak istemiyoruz. Sürecin takipçisiyiz. Dediğim gibi bilgileri sizlerle en yakın zamanda paylaşacağız.