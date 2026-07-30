YENİ Parti'den Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk tepki

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile belediye yöneticilerinin gözaltına alınmasına YENİ Parti’den ilk tepki geldi. Parti yöneticileri, sabah saatlerinde yapılan operasyonun hukuki değil, siyasi olduğunu savundu.

YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, yürütülen sürecin seçmen iradesini hedef aldığını belirtti.

"DEMOKRATİK İRADE DOĞRUDAN HEDEF ALINIYOR"

Tüzün, “Etimesgut Belediye Başkanımız Erdal Beşikçioğlu'na yönelik yürütülen süreç, milletimizin sandıkta ortaya koyduğu demokratik iradeyi doğrudan hedef alan siyasi bir tabloyu gözler önüne sermektedir” dedi.

Hukukun siyasi hesaplaşmalar için kullanılamayacağını vurgulayan Tüzün, seçilmiş kişilerin sabaha karşı yapılan operasyonlarla itibarsızlaştırılmasına sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Masumiyet karinesini hatırlatan Tüzün, “Kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan hiç kimse suçlu ilan edilemez” ifadelerini kullandı.

Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik operasyonların millet iradesini etkisiz hâle getirmeyi amaçladığını savunan Tüzün, belediye başkanlarının baskılara rağmen halka hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Tüzün, “Hiçbir gözaltı, hiçbir soruşturma ve hiçbir siyasi baskı, millet iradesinin üzerinde değildir” dedi. Tüzün, Beşikçioğlu ve belediye çalışanlarının hukuki süreçlerini yakından takip ettiklerini bildirdi.

MURAT EMİR: HUKUKİ BİR İZAHI OLAMAZ

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de gözaltı işlemlerinde orantılılık ilkesinin ihlal edildiğini söyledi.

Emir, adresleri ve görev yerleri belli olan kişilerin ifadeye çağrılabileceğine dikkat çekerek, “Yerleri, adresleri belli olan ve makamları gereği çağrıldıklarında adliyeye giderek ifade verebilecek kişilerin sabahın erken saatlerinde evlerinden gözaltına alınmasının hukuki bir izahı olamaz” açıklamasını yaptı.

Demokratik hukuk devletlerinde adil ve bağımsız yargılamanın esas olduğunu belirten Emir, masumiyet karinesi gereği tutuksuz yargılama ilkesinin uygulanması gerektiğini söyledi. Emir, süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

"YA AK PARTİ'YE GEÇERSİN YA DA CEZAEVİNE GİRERSİN"

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ise Beşikçioğlu’nun günlerdir hedef gösterildiğini savundu.

Zeybek, “İktidarın verdiği mesaj açık… Ya AK Parti’ye geçersin ya da cezaevine girersin!” ifadelerini kullandı.

Beşikçioğlu’nun yüzde 56,61 oyla seçildiğini hatırlatan Zeybek, “Erdal Beşikçioğlu’nu göreve getiren iktidar değil, Etimesgutlular” dedi.

Muhalefet belediye başkanlarının görevlerini sürdürmelerinin engellendiğini öne süren Zeybek, şafak operasyonlarının demokrasiye zarar verdiğini belirtti.

Ekonomik sorunların belediyelere yönelik operasyonlarla çözülemeyeceğini söyleyen Zeybek, “Bu yol, yol değil. Halkın sorunlarına çözüm bulun, artık iradesiyle uğraşmayın” çağrısında bulundu.

Zeybek, Erdal Beşikçioğlu ve Etimesgut halkının yanında olduklarını açıkladı.