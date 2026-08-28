ESK'nın ithal hayvanlarında korkutan görüntüler! Uruguay’dan gelen sığırlarda hastalık ve ölüm iddiası

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Türkiye'nin besilik hayvan ihtiyacını karşılamak amacıyla Uruguay'dan ithal edilen sığırlarda yaşanan sorunlar üreticilerin tepkisine neden oldu.

Uruguay'dan Türkiye'ye getirilen besilik sığırlar, 30 Temmuz'da İskenderun Limanı'nda NADA isimli gemiden üreticilere teslim edildi. Hayvanlarını teslim alan bazı üreticiler, daha ilk günlerden itibaren çeşitli sağlık problemleriyle karşılaştıklarını bildirdi.

Üreticilerin, Tarımdan Haber'e gönderdiği fotoğraf ve videolarda, bazı sığırların sırt ve vücutlarının önemli bölümünün kurumuş dışkı ve benzeri maddelerle kaplı olduğu görülüyor. Bu görüntüler, hayvanların uzun süren deniz yolculuğu sırasında hangi koşullarda taşındığı ve limanda teslim edilmeden önce gerekli kontrollerin yapılıp yapılmadığı konusunda soru işaretlerine yol açtı.

HAYVANLAR TESLİM EDİLİR EDİLMEZ TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Üreticilerin iddiasına göre sorun yalnızca hayvanların fiziksel görüntüsüyle sınırlı kalmadı. Teslim alınan bazı sığırlarda özellikle ayak sorunları ve genel sağlık problemleri görüldü.

Besiye alınması beklenen hayvanların bir bölümünün tedaviye ihtiyaç duyması üzerine üreticiler veteriner çağırmak ve ilaç kullanmak zorunda kaldı.

Üreticiler, hayvanları sağlığına kavuşturabilmek için teslimattan hemen sonra veteriner müdahalesi yaptırdıklarını ve ilaç masrafıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Bu durum, ithal edilen hayvanların üreticiye teslim edilmeden önce sağlık kontrollerinin ne ölçüde yapıldığı sorusunu da gündeme getirdi.

BAZI SIĞIRLARIN ÖLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Üreticilerin paylaştığı görüntülerde, yerde hareketsiz şekilde yatan hayvanlar da yer aldı.

Üreticiler, teslim aldıkları sığırlardan bazılarının yaşanan sağlık sorunlarının ardından öldüğünü belirtti. Bu iddia, ithal hayvanların Türkiye'ye getirilişinden üreticiye teslim edilmesine kadar geçen süreçte yapılan kontrollerin yeterliliğine ilişkin tartışmayı daha da büyüttü.

Özellikle uzun bir deniz yolculuğunun ardından Türkiye'ye ulaşan hayvanların, üreticiye teslim edilmeden önce sağlık durumlarının ve fiziksel kondisyonlarının ne şekilde değerlendirildiği merak konusu oldu.

GÖZLER TESLİMAT ÖNCESİNDEKİ KONTROLLERE ÇEVRİLDİ

Yaşananların ardından üreticiler açısından yanıt bekleyen bir dizi soru ortaya çıktı.

Hayvanların tesliminden önce hareket kabiliyetleri ve genel sağlık durumları kontrol edildi mi? Ayak ve tırnak problemi bulunan sığırlar tespit edilerek ayrıldı mı? Sağlık durumu üreticiye teslim edilmeye uygun olmayan hayvanlar belirlenerek işlem yapıldı mı? Bunun yanı sıra, teslimattan sonra hastalanan veya ölen hayvanların kayıt altına alınıp alınmadığı da merak ediliyor.