76 koyun yem yedikten sonra peş peşe öldü! 'Bize sahip çıksınlar'

Adana'nın Karaisalı ilçesinde besicilik yapan Hüseyin Kuşdemir'e ait 76 küçükbaş hayvan, gün içinde peş peşe öldü. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hayvanların ölüm nedenini bağırsak zehirlenmesi olarak açıklarken, geçim kaynağını kaybeden besici yetkililerden destek bekliyor.

YEM YEDİKTEN BİR SAAT SONRA ÖLMEYE BAŞLADILAR

Olay, Karaisalı ilçesi Kızıldağ Yaylası Meydan mevkisinde meydana geldi. Besici Hüseyin Kuşdemir, küçükbaş hayvanlarına yem verdi. İddiaya göre, hayvanlar yem yedikten yaklaşık bir saat sonra peş peşe ölmeye başladı.

Bir gün içinde toplam 76 küçükbaş hayvanı ölen Kuşdemir, durumu hemen İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirdi.

ÖLÜM NEDENİ: BAĞIRSAK ZEHİRLENMESİ

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner hekimleri, ölen hayvanlardan numuneler alarak inceleme yaptı. Yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda, hayvanların iç parazit ile ani yem ve yer değişikliğine bağlı olarak "bağırsak zehirlenmesi" nedeniyle öldüğü tespit edildi.

BESİCİ HÜSEYİN KUŞDEMİR: "BİZE SAHİP ÇIKSINLAR"

Diğer yandan hayvanlarının, yemlerden öldüğünü savunan Kuşdemir, şu ifadeleri kullandı: