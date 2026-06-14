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Eskişehir'de erkek dehşeti: Hamile eşinin otomobilini ateşe verdi!

Eskişehir'de Sezer T., tartıştığı hamile eşi Emine T.'nin otomobilini ateşe verdi. Aracının yandığını öğrenen kadın gözyaşlarına boğulurken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Eskişehir'de erkek dehşeti: Hamile eşinin otomobilini ateşe verdi!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Sezer T., tartıştığı eşinin otomobilini ateşe verdi.

Hamile kadının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'DE ERKEK DEHŞETİ

Sezer T., eşi Emine T. ile yaşadığı tartışmanın ardından 5 aylık hamile kadına ait otomobili Sakintepe Mahallesi'ndeki tarla yoluna götürdü.

Eskişehir'de erkek dehşeti: Hamile eşinin otomobilini ateşe verdi! - Resim : 1

EŞİNİN OTOMOBİLİNİ ATEŞE VERİP BAŞINDA BEKLEDİ

Gözü dönen adam burada ön koltuklarını çakmakla tutuşturan Sezer T., araçtan ayrılarak yanmasını bekledi.

Alevler aracı sararken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de erkek dehşeti: Hamile eşinin otomobilini ateşe verdi! - Resim : 2

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OTOMOBİLİ YANAN HAMİLE KADIN GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDI

Aracının eşi tarafından yakıldığının haberini alan Emine T., olay yerine gelip gözyaşı döktü.

Emine T.’nin Sezer T.’den şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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