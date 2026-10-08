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Eskişehir'de başından vurulan kişi hastanede kurtarılamadı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde başından silahla vurulmuş halde hastaneye getirilen Muhammed A. (31), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eskişehir'de başından vurulan kişi hastanede kurtarılamadı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Karadere Mahallesi'nde yaşayan Muhammed A. (31), yakınları tarafından özel bir hastaneye başından silahla vurulmuş halde getirildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Muhammed A'nın cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAY KARADERE MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Muhammed A., Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Karadere Mahallesi'nde yaşıyordu. Yakınları tarafından özel bir hastaneye başından silahla vurulmuş halde getirilen Muhammed A., hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayın yaşandığı öne sürülen evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak inceleme yapıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

AA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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