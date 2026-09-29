Üç çocuk annesi Yonca'yı vahşice katleden eski sevgiliye istenen ceza belli oldu!

Bahçelievler’de 28 yaşındaki 3 çocuk annesi Yonca Kölge'nin bir otelin 305 numaralı odasında, cezaevinden yeni çıkan birlikte yaşadığı eski sevgilisi Salih Binici tarafından 22 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede Salih Binici'nin 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Olay, 3 Nisan saat 19.25 sıralarında Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, saat 13.30 sıralarında otele beraber giriş yapan Salih Binici İle Yonca Kölge resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıktı. Daha sonra Salih Binici saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı.

Yonca Kölge'den birkaç saattir haber alamayan bir yakını, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Çalışma başlatan ekipler Kölge'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında Yonca Kölge'nin cesedini buldu. Odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Kölge'nin bıçaklandığını tespit etti. Kölge'nin cenazesi 4 Nisan'da toprağa verildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 28 yaşındaki 3 çocuk annesi Yonca Kölge ve sanık Salih Binici'nin sevgili oldukları, 3 Nisan'da Bahçelievler'deki bir otele birlikte gittikleri ancak sanığın otelden tek çıktığının anlaşıldığı kaydedildi.

"BIRAK BENİ GİDECEĞİM, YOKSA SENİ BIÇAKLARIM"

Sanık Binici savunmasında, hükümlü olduğu cezaevinden 26 Mart'ta izinle çıktığını, maktulün sevgilisi olduğunu ve 3 çocukları bulunduğunu söyledi. Maktul Kölge'nin de 29 Mart'ta cezaevinden denetimli serbestlikle salıverildiğini ifade eden Binici, olay günü Kölge'nin araması üzerine buluştuklarını, yurtta olan çocuklarını ziyarete gittiklerini, ardından alkol satın alarak otele geçtiklerini, telefonun sürekli çalmasından dolayı rahatsız olduğunu ve maktulün telefonunu elinden alıp camdan attığını anlattı. Kölge'nin belinden bıçak çıkararak, "Bırak beni gideceğim, yoksa seni bıçaklarım." dediğini öne süren Binici, kendisinin de bıçağı alarak rastgele savurduğunu ve olayın alkolün etkisiyle yaşandığını iddia etti.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ YONCA'YI VAHŞİCE KATLETTİ

Kölge'nin belinden bıçak çıkararak, 'Bırak beni gideceğim, yoksa seni bıçaklarım' dediğini öne süren Binici, kendisinin de bıçağı alarak rastgele savurduğunu ve olayın alkolün etkisiyle yaşandığını iddia etti. İddianamede, Kölge'nin vücudunda 22 kesici-delici alet yarası tespit edildiği kaydedildi. Salih Binici'nin 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianame, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. (DHA)