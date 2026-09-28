AKP'de fon savaşları kızışıyor! "Hiç mi vicdan yok Allah'a iman da mı yok"

Borsada vatandaşın paralarını toplayarak vurgun yapan şirketlere yönelik başlatılan, holding patronları ve eski AKP'li yöneticilerin tutuklandığı "fon" soruşturmasında sarsıntı sürüyor. Soruşturmanın patlamasına ramak kala eşiyle birlikte borsadan 2,17 milyar lira para çektiği iddia edilen ve görevinden istifa eden AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, iktidar çevrelerinden de yükselen sert tepkilerin odağına oturdu.

MÜCAHİT BİRİNCİ: BÜTÜN İNSANLARIN ZARARINDAN SİZLER SORUMLUSUNUZ

AKP'den ihraç edilen eski MKYK üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabı üzerinden doğrudan Fatma Betül Sayan Kaya'nın geçmişteki ve mevcut unvanlarını sıralayarak tepki gösterdi. Birinci, Kaya'yı şu sözlerle hedef aldı:

"Türkiye'ye, millete bu kötülüğü nasıl yapabildiniz?

Hiç mi vicdan yok. Allah'a iman, Allah korkusu ve sair de mi yok?

Ahiret gününe iman da mı yok?

Yahu sen MYK MKYK Vekil Genel Başkan Yardımcısı Bakan... Herşey olmuşsun...

Fon sisteminde, millete batacak kağıtları tıkamaya nasıl utanmadın. Fon uçtu güven kazandı uçtu güven kazandı, haber aldınız patlatacaklar, tam zamanında eldekileri çıkarıp tıkadınız... Dahası tüm Borsa sistemine milyarlarca lira zarar verdiniz. Bütün insanların zararından sizler sorumlusunuz.

Yahu siz Türkiye'yi hiç mi sevmediniz?

Bu milleti hiç mi sevmediniz?

Bunu millete nasıl yaptınız?

Bakın 10 gündür mesaj kutum, borsada bulunan ne fona ne başka bir işe bulaşmamış standart dar gelirli yatırımcıların mesajları ile dolu.

Hisseleri 10 gündür taban gidiyor. Hisse satışı yapamıyorlar. Alıcı yok. Paraları gözlerinin önünde eriyor. Kiminin okul taksidi, kiminin hastane parası, kiminin kredi kart parası...

Bu kötülüğü bu insanlara nasıl yaptınız?"

"BİRİLERİ KULAĞINA FISILDAMIŞ"

Borsa hareketliliğinin somut verilerini ise Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre kamuoyuyla paylaştı.

Yurttaşlar geçinemediği için otellerde yaşayıp sofrasına iki kap yemek koyamazken ve Ankara'da Ali Şekeroğlu bu tabloyu gözler önüne sermişken AKP kadrolarının hızla servet kazandığını ifade eden Zeynel Emre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu Özata Denizcilik hisselerindeki alım-satımları şu sözlerle aktardı:

"'Sizin içinizde AKP Genel Merkezi'nde genel başkan yardımcısı, bakanlık yapmış kişiler düzeyinde kimse var mıdır acaba' diye sormuştuk. Neden kimse aylardır bu işlemleri durdurmamış faaliyete izin vermiş. Çünkü kendilerinin, eşlerinin, dostlarının paraları vardı; onları çekmek istediler. Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, şu anda görevde. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Yani ülkemizdeki yoksul çocukların, şiddet gören kadınların sosyal politikalar anlamında gerçekten zor durumda olan insanların haklarını savunmak amacıyla göreve getirilmiş bir bakan. Şimdi partisinde de aynı görevde. Peki bakın bu hanımefendi ne yapmış... 8 Nisan'da başlıyor; 255 liradan Özata hisselerinden 250 bin adet satın almış. Eylül ayına geldiğinde bu hisseleri 4 bin 482 liradan satıyor. Ne kadar yatırmış? 63 milyon 359 bin lira yatırmış. 4 ay içinde 1 milyar 344 milyon lira çekmiş! Bakanlık yapmış. Bu ülke sizi onurlandırmış, ödüllendirmiş yetmemiş size bu."

Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın gerçekleştirdiği işlemleri de sıralayan Emre, bilgi sızdırma ve manipülasyon şüphesine dikkat çekti:

"Hanımefendinin eşi İlyas Kaya da yine 255 liradan 150 bin adet hisse almış. Aynı şekilde 4 bin 482 liradan satmış. 99 milyon 687 bin lira yatırmış, 826 milyon lira çekmiş. Ana hisse Özata, ancak bunlara nispeten daha az hisse aldıkları iki ayrı yer daha var. İşlem 8 Nisan'da başlamış; 16 Eylül olmadan, Eylül ayı içinde birileri kulağına fısıldamış, peş peşe bu paraları çekmişler. 4-5 ayrı işlemde. 4'ü Türkiye uzantılı, biri Türkiye dışı uzantılı hesap. Kime neyi anlatalım. Bu tabloyu milletimizin takdirine sunuyoruz. AKP'ye oy verenlerin gözünü açması için biz daha ne anlatalım? Milyonlarca gariban insanı dolandırdınız. 'Asgari ücretli 28 binle, emekli 23 binle nasıl geçinsin' diyoruz, 'Kaynak yok' diyorlar. Dün intihar eden emeklinin hakkı, hukuku ne olacak?"

'MÜSAİT DEĞİLİM' YANITI VE ŞAMİL TAYYAR'DAN 'İSTİFA ET' ÇAĞRISI

Hakkındaki ağır suçlamalara ilişkin değerlendirmesi sorulan Fatma Betül Sayan Kaya, Notbir'den Serhat Yılmaz'ın sorularını "Müsait değilim" diyerek yanıtsız bıraktı.

Kaya'nın suskunluğu AKP içinde de tepki doğurdu. AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Kaya'yı istifaya davet etti:

“Eğer iddialar doğruysa, kabul edilebilir bir durum değil. Hemen istifası gerekir. İddialar doğru değilse, hemen yalanlamalı ve dava açmalıdır. Hiç kimse makamını kişisel zenginleşme aracı olarak kullanamaz. Bu arada benzer şekilde fon üzerinden zenginleşen ve servetini katlayan başka dostlar varsa onlar da fazla beklemeden gereğini yapsınlar. Bakın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son 3 ayda fonlardan çıkış yapanların listesini istedi, haberiniz olsun.”

İSTİFA ETTİ, SAVCILIK MAL VARLIĞINA TEDBİR İSTEDİ

Tepkilerin ardından sessizliğini bozan Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kaya yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum. Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum. Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim."

İstifanın peşinden yargı da harekete geçti. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve çocuklarının mal varlıklarına kısıtlama getirilmesini istedi. Savcılık talebinde; Kaya çiftinin menkul kıymetlerinin dondurulması, tapu, gemi ve uçak kayıtlarının tespiti, satış, devir ve para transferlerinin ise başsavcılık onayına bağlanması talep edildi.