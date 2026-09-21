AKP'li Şamil Tayyar'dan kritik 'fon' soruları: Kamu çalışanları görevlerine devam mı edecek?

Sermaye piyasalarında yürütülen ve tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol açan usulsüzlükler zincirinde gözaltılar, tutuklamalar ve mal varlığı dondurma kararları peş peşe gelirken; denetim mekanizmalarındaki gecikmeler de eleştiri konusu oldu. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, piyasa dolandırıcılığına zemin hazırlayan süreçte kamu bürokrasisinin sorumluluğuna dikkat çekti.

"DENETLEMEK VE DÜZENLEMEKLE SORUMLU KAMU GÖREVLİLERİ GÖRMEZLİKTEN Mİ GELİNECEK"

Operasyonun şirket yöneticileriyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Şamil Tayyar, denetleyici ve düzenleyici kurumlardaki ihmallere işaret ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fon operasyonunda ilgili şirketlerin yöneticileri gözaltına alındı, tutuklananlar oldu. Birinci derece yakınları dahil para hareketleri MASAK’a havale edildi. Mal varlıkları donduruldu. Bunlar doğru ve yerinde hareketler. İğne ucu kadar sistemde açık bırakılmamalı. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Bu olup bitenleri denetlemek ve düzenlemekle sorumlu kamu görevlileri görmezlikten mi gelinecek? Hiçbir şey olmamış gibi görevlerine devam mı edecekler? Beceriksizliğin, sorumsuzluğun veya ihmalin bir faturası olmayacak mı? Piyasalarda yeniden güven inşa edilecekse denetleyici ve düzenleyici kamu kurumları da silbaştan ele alınmalıdır. Yaptığı kimsenin yanına kalmamalıdır."

NE OLMUŞTU: GÖZALTILAR, FİRARİLER VE DONDURULAN MAL VARLIKLARI

Soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporu doğrultusunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış; 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

Soruşturmanın mali boyutunda; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri dondurulmuştur. Bu kapsamda; soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla; Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler yazılmıştır.

Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve dosyasında gizlilik kararı bulunan soruşturmada gözaltına alınan 15 kişinin isimleri ve meslekleri açıklandı:

Berkan Gülen (Satış Müdürü)

Celal Yarız (Emekli)

Furkan Baki (Bilgisayar teknisyeni)

Halil İbrahim Ege (Muhasebe uzmanı)

İlhan Aygün (İlhan İlaç AŞ yetkilisi)

İsmail Ege (Kuassay AŞ yetkilisi)

Lütfi Çetinel

Mehmet Erbey (Emekli)

Mehmet Yıldırım

Murat Keçeci (Vitrin kuyumcusu)

Salih Can Bülbül (BSO şirket yetkilisi)

Samet Çetinel (Satış elemanı/danışmanı)

Uğur Akkafa

Ramazan Erbey

Selçuk Kahya (Yazılım destek uzmanı)

Ayrıca yürütülen operasyon kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Devam eden işlemlerde İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltına alınan isimler arasına girdi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulandığı bildirildi.

MASAK VE KRİPTO TRANSFER İNCELEMESİ

Soruşturmada elde edilen ilk bulgular, sermaye piyasalarındaki denetim boşluğundan faydalanılarak yurt dışına yüklü miktarda kaynak aktarıldığını gösterdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tespitlerine göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon avro transfer edildi.

Başsavcılık, mali incelemenin boyutunu genişleterek 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) resmi müzekkere yazdı. Müzekkerede; Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi istendi.

MASAK incelemesinin kapsamı şu başlıkları içeriyor:

Şirket yöneticileri ve birinci derece yakınlarının hesap hareketleri,

2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen tüm banka para giriş-çıkışları,

Yurt dışına yapılan döviz transferleri,

Geleneksel sistemin dışına çıkarılan yurt dışı kripto varlık hareketleri.

Başsavcılık, elde edilecek ham verilerin ivedilikle soruşturma dosyasına iletilmesini talep ederken, bu verilerin suçun sübut bulup bulmadığının değerlendirilmesinde delil olarak kullanılacağı kaydedildi. Öte yandan soruşturma öncesinde Tera Grubu, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketleri olan Pusula Portföy, Pusula Yatırım ve Katılımevim’deki payların devralınmasına ilişkin görüşmeleri KAP üzerinden duyurmuş; ardından temel ticari ve finansal şartlarda anlaşıldığını ancak pay devrinin hukuken ve fiilen henüz tamamlanmadığını açıklamıştı.

FONLAR TASFİYE EDİLİYOR, SÜRE UZATILDI

Sermaye Piyasası Kurulu, usulsüz işlemlerin ardından 17 Eylül’de Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy ve Bulls Portföy’ün de aralarında yer aldığı 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarını işleme kapattı ve tasfiyelerine karar verdi. Kurul ayrıca Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring paylarındaki manipülatif işlemler gerekçesiyle 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve işlem yasakları getirdi.

Tasfiye kararlarının ardından piyasa koşulları gerekçe gösterilerek süreç uzatıldı. SPK bülteninde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Kurul Karar Organı’nın 20.09.2026 tarih ve 59/1710 sayılı kararı ile, 17.09.2026 tarih ve 57/1708 sayılı Kurul kararı uyarınca 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarının (A/8) numaralı maddesinde yer alan 3 aylık sürenin, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 ay olarak değiştirilmesine karar verilmiştir."

Yargı ve emniyet birimleri kaçırılan kaynakların ve 10 firari şüphelinin peşine düşerken, sistemin bu aşamaya gelene kadar neden engellenemediği ve denetim organlarındaki yetkililerin hukuki sorumluluğunun ne olacağı sorusu yanıt bekliyor.