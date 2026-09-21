Son dakika | Akın Gürlek 25 gözaltıyı duyurdu: Fon skandalındaki son operasyon Katılımevim soruşturmasından

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin fon soruşturmasını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. 15 şüpheli daha gözaltına alındı, firari 10 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Mali incelemenin genişletildiği soruşturmada dokuz şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında mali inceleme genişletildi. 15 şüpheli daha gözaltına alınırken dokuz şirketle bağlantılı para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) denetleme raporu doğrultusunda mali incelemenin kapsamı genişletildi.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BAKAN GÜRLEK DUYURDU: KATILIMEVİM PAYI SORUŞTURMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış; 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir."

GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ

Berkan Gülen – Satış Müdürü Celal Yarız Furkan Baki – Bilgisayar Teknisyeni Halil İbrahim Ege – Muhasebe Yetkilisi İlhan Aygün – İlhan İlaç AŞ Yetkilisi İsmail Ege – Kuasay AŞ Yetkilisi Lütfi Çetinel Mehmet Erbey Mehmet Yıldırım Murat Keçeci – Vitrin Kuyumcusu Salih Can Bülbül – BSO Şirketi Yetkilisi Samet Çetinel – Satış Danışmanı Uğur Akkafa Ramazan Erbey Selçuk Kahya – Yazılımcı

MALVARLIKLARI DONDURULDU

Gürlek, soruşturmanın mali boyutuna ilişkin şunları kaydetti:

"Soruşturmanın mali boyutunda; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri dondurulmuştur."

KURUMLARLA İLETİŞİME GEÇİLDİ

Soruşturma konusu mal varlıklarının devredilmesini veya azaltılmasını önlemek amacıyla ilgili kurumlara müzekkere gönderildi. Gürlek, alınan tedbirleri şöyle açıkladı:

"Bu kapsamda; soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla; Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler yazılmıştır.

Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir."

"BÜTÜN ADLİ VE MALİ İMKANLAR KULLANILACAK"

Gürlek, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak açıklamasını şöyle tamamladı:

"Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır."

GECE SAATLERİNDE TERA YÖNETİM KURULU 2 ÜYESİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Fon soruşturmasında gece saatlerinde Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alınmıştı.

EMRE ALKİN DE GÖZALTINDA

Soruşturmanın merkezinde yer alan şirketlerden Tera Yatırım ile bağlantılı olduğu bilinen Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin de aynı soruşturma kapsamında gözaltında bulunuyor.

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk'ün yanısıra, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınmıştı.

NİHAT KIRMIZI DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı.