Eski futbolcu teknik direktörlüğe ara verdi: Sahadan bahçeye transfer oldu

Erzincan'da eski futbolcu ve teknik direktör Mustafa Yılmaz Toyran, emeklilik sonrası kurduğu 11 dekarlık bahçede 600 ağaçla organik vişne üretiyor. Toyran bu yıl 25-30 ton hasat hedefliyor.

Yıllarca profesyonel liglerde hem futbolcu hem teknik direktör olarak görev yapan 60 yaşındaki Toyran, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra futboldan arta kalan zamanını değerlendirmek istedi.

Bir ziraat mühendisi arkadaşının tavsiyesiyle 6 yıl önce vişne üretimine yöneldi. Merkeze bağlı Yeniköy'de kurduğu bahçede bugün 600 vişne ağacını organik yöntemlerle yetiştiriyor. Üretiminin organik sertifikası da bulunuyor.

"BU SENE ÜRÜN SENEMİZ"

Toyran, altıncı yılına giren bahçede bu sezon ilk ciddi hasadı beklediğini söyledi. Vişnenin geç çiçek açan bir meyve olduğunu ve hava koşullarının elverişli seyrettiğini belirtti.

Tam kapasiteye ulaşıldığında 25-30 ton civarında ürün beklediğini ifade eden Toyran, hasadı meyve suyu fabrikalarına ve piyasaya sunmayı planlıyor.

FUTBOLDAN KOPMADI

Tarımla uğraşmasının futboldan uzaklaştığı algısı yarattığını anlatan Toyran, bunun doğru olmadığını vurguladı. Geçen sezon Anagold 24 Erzincanspor'u çalıştıran ve takımı amatör ligden profesyonel lige çıkaran ismin kendisi olduğunu hatırlattı. Türkiye 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de şampiyonlukları bulunan Toyran, görev verildiğinde yeniden sahaya döneceğini söyledi.

Toyran, iki tutkusu arasındaki dengeyi şöyle özetledi:

"Bu zamana kadar yüzlerce futbolcu yetiştirdik, şimdi de vişne yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii bunun yanında futbolcu da yetiştireceğiz."

Bahçenin kendisi için bir dinlenme ve enerji boşaltma alanı olduğunu anlatan Toyran, tarım sektörünün zorluğuna rağmen işinden büyük keyif aldığını da sözlerine ekledi.

(AA)