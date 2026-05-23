Doğu'nun en lezzetli kirazı için hasat başladı: Parayla bile satılmıyor, şehirden köye kiraz yemeye geliyorlar

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı 830 rakımlı Ayvalı Mahallesi'nde erkenci kirazlarda hasat dönemi başladı. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kesişim noktasında yer alan 1270 rakımlı Oltu'nun en verimli kiraz bölgelerinden biri olan mahallede bu yılki hasat, havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle yaklaşık 10 gün gecikti.

İLK KİRAZLAR MİSAFİR İÇİN TOPLANIYOR

Yöre halkının "misafir kirazı" olarak adlandırdığı erkenci kirazlarda ilk ürünler satışa sunulmuyor. Kiraz üreticisi Musa Demir, sezonun ilk meyvelerinin ekonomik kazanç amacıyla değil misafirlere ikram etmek için toplandığını belirtti.

"Bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle kirazlar geç yetişti. İlk çıkan ürünleri misafirlerimize ikram ediyoruz. Yaklaşık 20 gün sonra yetişecek kirazları ise ekonomiye kazandırmak için toplayıp satışa sunacağız."

KÖYDE YILLARDIR SÜREN GELENEK

Mahalle sakinleri, bahçelerinde yetişen ilk kirazları misafirlerle paylaşmanın kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek olduğunu söyledi. Her yıl kiraz mevsiminde mahalleye gelen iş insanı Fuat Demir de bu geleneğe tanıklık edenlerden biri.

"Bugün Ayvalı Mahallesi'ne turfanda kiraz yemeye geldik. İlk kirazlardan tattık. Ayvalı köylülerine misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Her yıl ilkbaharda gelip bu kirazları tadıyoruz."

(DHA)