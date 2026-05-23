Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Doğu'nun en lezzetli kirazı için hasat başladı: Parayla bile satılmıyor, şehirden köye kiraz yemeye geliyorlar

Doğu'nun en lezzetli kirazı için hasat başladı: Parayla bile satılmıyor, şehirden köye kiraz yemeye geliyorlar

Oltu'nun Ayvalı Mahallesi'nde yetişen ve yöre halkının "misafir kirazı" dediği erkenci kirazlarda sezon açıldı. Mahalleli geleneğe uyarak ilk kirazları satışa sunmak yerine misafirlerine ikram ediyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı 830 rakımlı Ayvalı Mahallesi'nde erkenci kirazlarda hasat dönemi başladı. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kesişim noktasında yer alan 1270 rakımlı Oltu'nun en verimli kiraz bölgelerinden biri olan mahallede bu yılki hasat, havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle yaklaşık 10 gün gecikti.

erzurum oltu misafir kirazı

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

İLK KİRAZLAR MİSAFİR İÇİN TOPLANIYOR

Yöre halkının "misafir kirazı" olarak adlandırdığı erkenci kirazlarda ilk ürünler satışa sunulmuyor. Kiraz üreticisi Musa Demir, sezonun ilk meyvelerinin ekonomik kazanç amacıyla değil misafirlere ikram etmek için toplandığını belirtti.

erzurum oltu misafir kirazı

"Bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle kirazlar geç yetişti. İlk çıkan ürünleri misafirlerimize ikram ediyoruz. Yaklaşık 20 gün sonra yetişecek kirazları ise ekonomiye kazandırmak için toplayıp satışa sunacağız."

erzurum oltu misafir kirazı

KÖYDE YILLARDIR SÜREN GELENEK

Mahalle sakinleri, bahçelerinde yetişen ilk kirazları misafirlerle paylaşmanın kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek olduğunu söyledi. Her yıl kiraz mevsiminde mahalleye gelen iş insanı Fuat Demir de bu geleneğe tanıklık edenlerden biri.

erzurum oltu misafir kirazı

"Bugün Ayvalı Mahallesi'ne turfanda kiraz yemeye geldik. İlk kirazlardan tattık. Ayvalı köylülerine misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Her yıl ilkbaharda gelip bu kirazları tadıyoruz."

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Erzurum Hasat
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro