Eski belediye başkanın yeğeni kazada hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saat 20.00 sularında Adana'nın Pozantı ilçesinden geçen D-750 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki otomobil ile 24 yaşındaki Ecvet Enes Çay'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden yola savrulan genç sürücü ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, yola savrulan motosiklet sürücüsü Ecvet Enes Çay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç sürücünün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı.

ESKİ BAŞKANIN YEĞENİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden 24 yaşındaki Ecvet Enes Çay'ın, önceki dönem MHP'den Pozantı Belediye Başkanı olan ve Yeniden Refah Partisi'nden de belediye başkan adayı olan Mustafa Çay'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)