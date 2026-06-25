Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı: Yerde yatarken 3 el daha ateş etti

Esenyurt'ta evinin önünde aracına binerken pusuya düşürülen Ş.M.K. kurşunların hedefi oldu. Silahlı saldırı anları ortaya çıktı. Saldırganlardan birinin ateş ettiği diğerinin ise etrafı gözlediği kamera kayıtlarında belli olurken, saldırganın Ş.M.K. yere düştüğünde ateş etmeye devam ettiği görüldü.

ESENYURT'TAKİ KANLI PUSUNUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

24 Haziran Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda evinden çıkan Ş.M.K., aracına binmek istediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri dehşeti ortaya koydu.

Açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Ş.M.K., kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ş.M.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; arabasına doğru yürüyen Ş.M.K.'nin aracına binmeye çalıştığı sırada yürüyerek gelen 2 şüpheliden birinin ateş açması sonucu vurulduğu anlar yer aldı.

YERDE YATARKEN 3 EL DAHA ATEŞ ETTİ

Peş peşe tetiğe basan şüpheli, Ş.M.K.'nin yere düştüğünü gördükten sonra yakın mesafeden 3 el daha ateş etti. Sonra beraberindeki diğer kişiyle koşarak sokaktan kaçtı.

1 çocuk babası olduğu öğrenilen Ş.M.K.'nin cenazesi incelenirken, polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'KOMŞUMUZDU, YENİ TAŞINMIŞLARDI'

Olay anını anlatan mahalle sakinlerinden Habibe Güler, "Burada adamı vurmuşlar. Arka tarafta bekçi var, ben o sıktı sandım. Oraya gidiyordum, baktım ki buradan geliyor ses. Geldim baktım, orada yığılmışlar. Sonra da polisleri çağırdık. Hanımı indi aşağıya. Bizim komşumuzdu, yeni taşınmışlardı. Evliydi, çocuğu da vardı" dedi.

Bir diğer görgü tanığı Hasan D. ise, "Ben çıktığımda sadece kalabalık vardı. Vurmuşlardı, orada yatıyordu. Polisler çevirmişlerdi olay yerini. Yan binamızda oturuyor. Saat 06.00'ya geliyordu, o civarlardaydı. 2 el silah sesi duydum. Arabanın kapısını açmadan vurmuşlar" ifadelerini kullandı. (DHA)