Bakan Gürlek duyurdu: 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul cinayetler ve kayıp şahıs vakalarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. Gürlek, Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü incelemeler sonucunda bugüne kadar 16 dosyada yer alan 19 faili meçhul cinayetin çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.

Gürlek, kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetler ile kayıp şahıs vakalarının çözülmesini ve mağdur ailelerin acılarının hafifletilmesini en önemli önceliklerden biri olarak gördüklerini ifade etti.

Bu kapsamda kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın geçmişe dönük dosyaları tek tek incelediğini belirten Gürlek, yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada bulunan 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını kaydetti.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Açıklamaya göre, Başkanlığın koordinasyonunda halen 75 ilde 638 dosya yeniden değerlendirilirken, 52 ilde 147 maktulün yer aldığı 141 dosya üzerinde incelemeler sürüyor.

Ayrıca 47 maktulün bulunduğu 44 dosyada ise Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleri tarafından oluşturulan özel çalışma ekipleri görev yapıyor.

Gürlek'in açıklaması şöyle: