Esenyurt'ta yangın! 1 bebek ve 2 çocuk alevlerden böyle kurtarıldı
İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, üst katta mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Mahsur kalanların kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 1897'nci Sokak'ta çıktı. 5 katlı binanın 4'üncü katındaki daireden henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 BEBEK VE 2 ÇOCUK ALEVLERİNDEN BÖYLE KURTARILDI
Alevlerin kısa sürede tüm katı sarması nedeniyle binadan çıkamayan en üst kattakiler mahsur kaldı.
Söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, 5'inci katta mahsur kalan 1 bebek, 2 çocuk ve 2 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Mahsur kalanların kurtarıldığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi