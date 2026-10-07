Esenyurt'ta yangın! 1 bebek ve 2 çocuk alevlerden böyle kurtarıldı

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 1897'nci Sokak'ta çıktı. 5 katlı binanın 4'üncü katındaki daireden henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 BEBEK VE 2 ÇOCUK ALEVLERİNDEN BÖYLE KURTARILDI

Alevlerin kısa sürede tüm katı sarması nedeniyle binadan çıkamayan en üst kattakiler mahsur kaldı.

Söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, 5'inci katta mahsur kalan 1 bebek, 2 çocuk ve 2 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Mahsur kalanların kurtarıldığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)