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Halk TV Türkiye Esenyurt'ta yangın! 1 bebek ve 2 çocuk alevlerden böyle kurtarıldı

Esenyurt'ta yangın! 1 bebek ve 2 çocuk alevlerden böyle kurtarıldı

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, üst katta mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Mahsur kalanların kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 1897'nci Sokak'ta çıktı. 5 katlı binanın 4'üncü katındaki daireden henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta yangın! 1 bebek ve 2 çocuk alevlerden böyle kurtarıldı - Resim : 1

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Alevlerin kısa sürede tüm katı sarması nedeniyle binadan çıkamayan en üst kattakiler mahsur kaldı.

Söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, 5'inci katta mahsur kalan 1 bebek, 2 çocuk ve 2 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.

Esenyurt'ta yangın! 1 bebek ve 2 çocuk alevlerden böyle kurtarıldı - Resim : 3

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Mahsur kalanların kurtarıldığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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