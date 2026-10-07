Alevler bir anda sardı: 76 yaşındaki adam ve 5 hayvanı can verdi

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Tepepınar köyü, öğle saatlerinde meydana gelen feci bir yangın felaketiyle sarsıldı. Saat 16.00 sıralarında köyde bulunan 76 yaşındaki Hamza Dayan'a ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle birdenbire yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm ahırı sararken, çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine büyük bir panik hakim oldu. Ahırdan yükselen yoğun dumanları gören köy sakinleri vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

ACI BİLANÇO YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA ORTAYA ÇIKTI

İhbarın hemen ardından adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Bölgeye hızla ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın tamamen söndürüldü.

Yapılan kontrollerde ahır sahibi 76 yaşındaki Hamza Dayan'ın hayatını kaybettiği, ahırda bulunan 5 küçükbaş hayvanın da öldüğü belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan facianın ardından olay yeri inceleme ekipleri ve jandarma ahır çevresinde detaylı çalışma gerçekleştirdi. İncelemelerin tamamlanmasıyla birlikte talihsiz adam Hamza Dayan'ın cansız bedeni Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köyde büyük üzüntüye yol açan yangının çıkış sebebinin netleştirilmesi amacıyla yetkililer tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. (DHA)