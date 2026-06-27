Esenyurt'ta kadınların halay kavgası büyüdü! Tekme tokat birbirlerine saldırdılar

Esenyurt Meydanı'nda dün akşam saatlerinde bir araya gelen bir grup vatandaş, müzik açarak halay çekmeye başladı. Meydandaki coşkulu ve eğlenceli anlar kısa süre sonra yerini gerginliğe bıraktı. Gruptaki kadınlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan bu tartışma, hızla tırmanarak fiziksel kavgaya dönüştü.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kadınlar arasında başlayan gerginliğe kısa süre sonra grupta bulunan erkeklerin de dahil olmasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü. Meydanda toplanan grup üyeleri, tekme ve yumruklarla birbirlerine acımasızca saldırmaya başladı. Çevredeki diğer vatandaşların şaşkınlık ve korku dolu bakışları arasında yaşanan o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

POLİS EKİPLERİ GELMEDEN DAĞILDILAR

Kavganın giderek büyümesi ve kontrolden çıkması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak kavgaya karışan gruptakiler, emniyet güçleri henüz meydana ulaşmadan hızla olay yerinden ayrılarak dağıldı. (DHA)