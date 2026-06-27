Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Esenyurt'ta kadınların halay kavgası büyüdü! Tekme tokat birbirlerine saldırdılar

Esenyurt'ta kadınların halay kavgası büyüdü! Tekme tokat birbirlerine saldırdılar

Esenyurt Meydanı'nda müzik eşliğinde halay çeken kadınlar arasında çıkan kavgaya erkeklerin de dahil olmasıyla büyüyen olay, polis ekipleri bölgeye ulaşmadan tarafların dağılmasıyla son buldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Esenyurt Meydanı'nda dün akşam saatlerinde bir araya gelen bir grup vatandaş, müzik açarak halay çekmeye başladı. Meydandaki coşkulu ve eğlenceli anlar kısa süre sonra yerini gerginliğe bıraktı. Gruptaki kadınlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan bu tartışma, hızla tırmanarak fiziksel kavgaya dönüştü.

Esenyurt'ta kadınların halay kavgası büyüdü! Tekme tokat birbirlerine saldırdılar - Resim : 1

Adana'da polise silahlı saldırı: Önce vurdu, sonra “Pişmanım” dediAdana'da polise silahlı saldırı: Önce vurdu, sonra “Pişmanım” dedi

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kadınlar arasında başlayan gerginliğe kısa süre sonra grupta bulunan erkeklerin de dahil olmasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü. Meydanda toplanan grup üyeleri, tekme ve yumruklarla birbirlerine acımasızca saldırmaya başladı. Çevredeki diğer vatandaşların şaşkınlık ve korku dolu bakışları arasında yaşanan o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya'da şüpheli ölüm: Komşuların "kötü koku" ihbarı gerçeği ortaya çıkardıAntalya'da şüpheli ölüm: Komşuların "kötü koku" ihbarı gerçeği ortaya çıkardı

POLİS EKİPLERİ GELMEDEN DAĞILDILAR

Kavganın giderek büyümesi ve kontrolden çıkması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak kavgaya karışan gruptakiler, emniyet güçleri henüz meydana ulaşmadan hızla olay yerinden ayrılarak dağıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Esenyurt Kavga
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro