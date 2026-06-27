Adana'da polise silahlı saldırı: Önce vurdu, sonra “Pişmanım” dedi

Adana'nın Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Haziran gecesi saat 04.30 sularında yaşanan olayda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahlı şahıslar tarafından takip edildiğini belirterek polis ekiplerinden yardım talep etti. İhbarın ardından olay yerine intikal eden Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik araştırması başlattı. Bu esnada motosikletle olay yerine gelen Can Ceylan (23), görev başındaki polis memuru M.A.Ş.'ye tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların kasık ve bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan polis memuru kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaştı.

KAÇAN ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Yaralanan polis memurunun ekip arkadaşlarının telsiz anonsu üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.A.Ş., ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Bölgede araştırma yapan emniyet güçleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Can Ceylan olduğunu tespit etti. Ekipleri fark edip kaçmaya çalışan şüpheli, yaşanan takibin ardından kıskıvrak yakalanırken, saldırıda kullanılan tabanca da zanlının üzerinde ele geçirildi.

PİŞMANLIK SAVUNMASI TUTUKLANMASINI ENGELLEYEMEDİ

Gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürülen Can Ceylan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için adli tıp birimine sevk edildi. Çıkışta gazetecilerin soruları üzerine "Yanlışlıkla vurdum, pişmanım" şeklinde açıklama yapan Ceylan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi devam eden polis memuru M.A.Ş.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)