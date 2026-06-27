Antalya'da şüpheli ölüm: Komşuların "kötü koku" ihbarı gerçeği ortaya çıkardı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında yaşayan Gültekin Turhan'ın dairesinden çevreye kötü kokular yayıldı. Durumu fark eden apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kapının içeriden açılmaması üzerine itfaiye ekipleri devreye girerek dairenin kapısı açıldı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ DEĞERLENDİRİLDİ

Yapılan kontrolde, Gültekin Turhan’ın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay yerine çağrılan belediye tabibi, Turhan'ın ölümünü "şüpheli" olarak değerlendirdi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin dairedeki detaylı çalışmasının ardından, Turhan’ın naaşı kesin ölüm nedeninin saptanması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

EN SON ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖRÜLMÜŞTÜ

Kalp ve şeker rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Turhan'ın yakınları ve komşuları, kendisini en son çarşamba günü gördüklerini belirtti. Olay yerine gelen yakınları, cenazenin özel ekipmanlarla evden çıkarıldığı sırada gözyaşlarına boğuldu. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. (DHA)