Esenler'de Dostoyevski romanlarından fırlamış bir karakter gibi: Gizemli Rus'un yardımına mahalleli yetişti

Esenler’de yaklaşık bir haftadır sokakta yaşayan 76 yaşındaki Rusya vatandaşı Andrei Chertkov, mahallelinin ihbarıyla bulundu. Hastanede akciğer enfeksiyonu teşhisi konulan Chertkov’u evinde misafir eden gönüllü Su Kulaçatan, Rus yetkililerden yardım istedi.

İstanbul’un Esenler ilçesinde sokakta yaşayan 76 yaşındaki Rusya vatandaşı Andrei Chertkov’un yardımına mahalle sakinleri yetişti. Chertkov’un fotoğrafları, kimsesiz ve evsizlere yönelik yardım çalışmaları yapan Su Kulaçatan’a gönderildi.

İhbar üzerine harekete geçen Kulaçatan, yaklaşık bir haftadır Esenler ile Bağcılar arasında dolaşan Chertkov’u bir caddede buldu. Türkçe bilmeyen Chertkov ile Rusça bilen kişilerin yardımıyla iletişim kuruldu. Üzerinde kimlik veya pasaport bulunmayan kişinin adı ve yaşı, yanındaki belgelerden öğrenildi.

AKCİĞER ENFEKSİYONU VAR

Tedaviyi kabul eden Chertkov, yetkililere haber verilmesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde akciğer enfeksiyonu tespit edildi. Kan testlerinin temiz çıktığı belirtildi.

Uzun süre kişisel bakımını yapamayan Chertkov’un bacaklarında ciddi yaralar ve yanıklar oluştuğu belirlendi. Doktorlar, tedavinin evde sürdürülebileceğine karar verdi. İlaçları yazılan Chertkov taburcu edildi.

TÜRKİYE'DE YASAL KALIŞ İZNİ YOK

Chertkov’un üzerinde Göç İdaresi Başkanlığına ait olduğu değerlendirilen bazı belgeler bulundu. Belgelerde adı, soyadı ve pasaport numarası olduğu düşünülen bilgiler yer aldı.

Bu belgelere göre Chertkov, 16 Nisan 2025’te Türkiye’ye giriş yaptı. Ancak yasal kalış izninin bulunmadığı belirlendi. Hakkında 16 Ekim 2025’te vize ihlali gerekçesiyle sınır dışı kararı alındığı ve bildirim yükümlülüğü getirildiği tespit edildi.

Chertkov’un 17 Ağustos 2026’da yakalanarak Arnavutköy’e götürüldüğü öğrenildi. Ancak bildirim yükümlülüğünün devam etmesi nedeniyle sınır dışı edilecek yabancılar kapsamında bulunmadığı değerlendirilerek serbest bırakıldı.

Chertkov’un İstanbul’da nerede yaşadığı, neden sokakta kalmaya başladığı ve geçimini nasıl sağladığı ise henüz bilinmiyor.

Hastaneden taburcu edilen Chertkov, Su Kulaçatan’ın evine götürüldü. Kulaçatan ve beraberindekiler, Chertkov’un kirli kıyafetlerini değiştirdi. Chertkov’a banyo yaptırıldı, tıraşı yapıldı ve tırnakları kesildi. Temiz kıyafetler giydirilen Chertkov, Kulaçatan’ın evinde misafir edilmeye başlandı.

Bulunma sürecini anlatan Kulaçatan, “‘İstanbul ablası’ adı altında başlatmış olduğum kimsesiz ve evsizlere karşı bir projem var. Andrei amcamıza, bize WhatsApp üzerinden iletilen ihbarlar doğrultusunda ulaştık. ‘Bir haftadır sokakta kalıyor, üstü başı berbat vaziyette, kimse yardımcı olmuyor’ diyerek resimlerini attılar. Gittiğimizde bir süre onu aradık. Sürekli yer değiştiriyormuş. Sonunda bulduk ve gerçekten çok kötü durumdaydı. Türkçe bilmiyor. Onu ikna etme çabalarımız sürerken baktık ki yabancı bir şeyler söylemeye çalışıyor ve Rusça kelimelere cevap verdiğini fark edince orada Rusça bilenler bize yardımcı oldular. Çok fazla konuşmamakla birlikte birkaç kelime alabildik ağzından. En azından ‘Tedavi olmak ister mi, bizimle hani gelebilir mi, hastaneye götürelim mi?’ gibi sorulara cevap vererek kabul etti. Biz de bunun üzerine yetkililerle iletişime geçip amcamızı ambulans eşliğinde hastaneye götürdük” dedi.

"BACAKLARINDA CİDDİ YANIKLAR OLUŞMUŞ"

Chertkov’un sağlık durumu hakkında bilgi veren Kulaçatan, “Hastanedeki tahlilleri, tetkikleri yapıldıktan sonra bize akciğer enfeksiyonu olduğu söylendi. Kan testlerinin sonucu neyse ki temiz çıktı. Vücudunun alt tarafında tuvaletini kaçırdığından dolayı bacaklarında ciddi yanıklar oluşmuş. Doktorlar bunun evde tedavi edilebileceğini söyledi ve ilaçlarını yazıp bu şekilde taburcu ettiler. Üzerinde kimlik, pasaport, herhangi bir bilgi çıkmadı. Sadece 4 adet kâğıt vardı. Göç İdaresi ile alakalı bir evrak vardı. Bir de isim, soyisim, sanırım pasaport numarasının olduğunu tahmin ettiğimiz bir evrak çıktı. Hastaneden sonra eve getirdim. Amcamız gerçekten çok kötü durumdaydı. Üstü başı gerçekten inanılmaz derecede uzun süredir dışkısını ve tuvaletini üzerine yaptığından dolayı biz, üzerindeki kirli kıyafetlerini çıkardık. Güzelce banyosunu yaptırdık, tıraşını yaptık, tırnaklarını kestik. Güzel, temiz kıyafetler giydirdik ve kendisini misafir ettik” diye konuştu.

ÜLKESİNE DÖNMEK İSTEDİ

Chertkov’un Rusya’ya dönmek istediğini aktaran Kulaçatan, yetkililere çağrıda bulundu:

“Kendi ülkesine dönmek istediği bilgisini verdi. Yetkililerle yapmış olduğumuz görüşmede sadece ‘Evet, hayır’ diyerek kısa kısa cevaplar vererek çok fazla da bilgi vermedi. Rusya’da bir ailesi olduğunu onayladı ve kendisi rızasıyla ülkesine dönmek istediğini söyledi. Aynı dili konuşmamıza rağmen gerçekten çok güler yüzlü. Biz kendisini aslında çok sevdik. Bu şekilde kalmasına gerçekten gönlümüz razı gelmedi. Ülkesine döndüğünde de daha iyi şartlarda yaşadığını bilmek isteriz. Ailesinin olduğunu, güvende olduğunu, artık bundan sonra yaşamını mutlu şekilde sürdürmesini isteriz tabii ki. Rus yetkililere buradan çağrımız olsun. Kendi vatandaşlarıyla ilgilenmelerini talep ediyoruz. Biz elimizden geldiğince yardımcı olduk. Kendisi 76 yaşında. Her an her şey olabilir. Belli bir sağlık sıkıntısı da var. Akciğerlerinde enfeksiyon olduğu söyleniyor. Hatta kayıtlarda bir tüberküloz geçmişinin olduğu da tespit edildi”

Chertkov’un ülkesine dönebilmesi için İl Göç İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.

MAHALLELİ GÜNLERDİR PARK ÇEVRESİNDE GÖRÜYORDU

Nene Hatun Mahallesi Muhtarı Adil Topuz, Chertkov’dan mahalle sakinlerinin ihbarıyla haberdar olduğunu belirtti.

Topuz, “Bana bir telefon geldi, 124’üncü Sokak’tan aradılar. ‘Burada bir olay var, gelir misin?’ diye. Oraya gittim. Bir bağlantı kurmuşlar, Rusça bilen bir vatandaş vasıtasıyla. Fakat hiç konuşmuyordu. Alzheimer olduğunu söylediler. 112’yi aradılar, Rusça bilen doktorla irtibata geçtiler. Konuşturmaya çalıştılar ama konuşmadı. Daha önceden Güngören’de görmüş vatandaşın birisi. Gören vatandaş, ‘Devamlı yemek veriyoruz’ dedi ona. Orada yaşıyormuş ama 3-4 gündür bizim mahallede gördük. Bir miktar para vardı üzerinde. Büyük bir ihtimalle yardım için verdiler parayı. Bir de bir kâğıtları vardı onun. Bir mektubu vardı üzerinde, biz okuyamadığımız için tam bilmiyoruz. İl Göç İdaresi’nden bir belgesi vardı, geçici olarak herhalde verdiler. Üstü başı çok kötü bir haldeydi. Burada üzerini değiştirdiğimiz zaman kıyafetlerini çöpe attık. Mahallelinin söylemine göre Rus vatandaş 3-4 gün bizim şurada kamelyanın içinde kalmış. Ondan sonra buradan kayboldu. Geceleri geliyormuş genelde. Biz görmediğimiz için vatandaşın şikâyetiyle haberdar olduk durumdan. Sonra vatandaş 124’üncü Sokak’ta görünce bizi çağırdılar” dedi.

Mahalle sakini Perihan Güneş ise Chertkov’u birkaç gündür park çevresinde gördüğünü söyledi.

Güneş, “Son 3-4 gündür görüyordum. Saçları dağınık halde. Altına yapmış, çok kötü koktuğunu yanından geçenlerin yüz ifadelerinden anladım, evimde camdan seyrediyordum. Üzülüyordum aslında da bir şey de yapamıyordum. Bir kadın ve bir adam gönüllü olarak ilgilendiler. Yıkadılar, temizlediler. Sonra ambulans gönderdiler. Hep parkın etrafında dolaşıyordu, yürüyemiyordu. Hasta olduğu belli ama sonradan Rus olduğunu öğrendik” şeklinde konuştu.

Mahallede çalışan tekstil işçisi Yalçın Turan da “Ben burada çalışıyorum, tekstilde. O vatandaş geldi buraya, dün saat 16.00 civarlarında. Biz polise haber verdik, belediyeyi aradık. İlgilendiler. İki tane vatandaş aldı, götürdü. Son 3-4 günden beri buradaydı. Buralarda dolaşıp duruyor. Üstü başı perişan bir haldeydi. Merdivenlerde yaklaşık 1 saate yakın kaldı” şeklinde konuştu. (DHA)