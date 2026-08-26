CIA Direktörü Moskova’da: Ziyaret öncesi Ukrayna’ya ‘saldırıları durdurun’ mesajı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin tıkandığı bir dönemde Moskova’ya gitti. ABD’li bir yetkili, Ratcliffe’in gece saatlerinde Rusya’nın başkentine ulaştığını doğrularken, ziyaret kapsamında hangi Rus yetkililerle görüşeceği ve gündemde hangi başlıkların bulunacağı açıklanmadı.

Ratcliffe’in ziyareti, Donald Trump’ın başkanlık döneminde CIA Direktörü sıfatıyla Rusya’ya gerçekleştirdiği bilinen ilk ziyaret olması nedeniyle dikkat çekti. CIA ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

ZİYARET ÖNCESİ UKRAYNA'YA UYARI

Moskova seyahatinden önce Washington’ın Kiev yönetiminden önemli bir talepte bulunduğu belirtildi. Konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa göre ABD, Ukrayna’dan Moskova ve Rusya’nın kuzeyindeki diğer kentlere yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarını geçici olarak durdurmasını istedi.

Talebin pazartesi ile çarşamba arasındaki dönemi kapsadığı, Ukraynalı yetkililere ise üst düzey bir ABD’li yetkilinin Rusya’ya gideceği bilgisinin önceden aktarıldığı bildirildi.

Bu gelişme, Ratcliffe’in Moskova temaslarının savaşın gidişatına ilişkin diplomatik bir girişimle bağlantılı olabileceği yorumlarına yol açtı. Ancak Washington yönetimi ziyaretin içeriği konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

İRAN BAŞLIĞI DA MASADA OLACAK MI?

Ratcliffe’in Rusya ziyaretinin zamanlaması, İran konusunda Washington’ın attığı yeni adımlarla da dikkat çekti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in İran’ı ekonomik açıdan uluslararası sistemden daha fazla izole etmeyi hedefleyen “Ekonomik Sürgün” stratejisini açıklamasından yalnızca bir gün sonra Ratcliffe’in Moskova’ya gitmesi, ziyaretin bölgesel gelişmeler açısından da önem taşıdığı değerlendirmelerine neden oldu.

Yeni ABD stratejisi kapsamında İran’la ticari ilişkilerini sürdüren ülke ve kuruluşların yaptırımlarla karşı karşıya bırakılması hedefleniyor. Rusya ise Tahran’ın en önemli stratejik ve ticari ortaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte Ratcliffe’in Moskova’daki görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra İran konusunun ele alınıp alınmadığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.