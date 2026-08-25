ABD askeri uçağı Moskova’ya indi: Kremlin “bilgimiz yok” dedi

ABD’ye ait askeri nakliye uçağının Rusya'nın başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği uçuş, Washington ile Moskova arasındaki temasların yeniden gündeme geldiği bir dönemde dikkat çekti. Flightradar24 verilerine göre, ABD’de 07-7181 kuyruk numarasıyla kayıtlı Boeing Globemaster tipi uçak, Letonya’nın başkenti Riga’dan havalandıktan sonra bugün TSİ 10.00 sıralarında Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na iniş yaptı. Ardından başkentte ABD diplomatik plakalı bir konvoy görüldü.

ABD merkezli CBS'in ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre CIA Direktörü John Ratcliffe'in, Moskova'daki görüşmeler için ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-17 ile Rusya'ya seyahat ettiği iddia edilirken Kremlin ise söz konusu uçağın Moskova’ya gelişiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını bildirdi.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Flightradar24 kayıtları, aynı uçağın 23 Ağustos’ta Washington DC yakınlarındaki Camp Springs Hava Üssü'nden kalkarak Riga’ya ulaştığını gösterdi. Uçağın Riga’dan Moskova’ya geçişinin, ABD ile Rusya arasındaki diplomatik temasların büyük ölçüde durduğu bir döneme denk gelmesi ise dikkat çekti.

ABD’ye ait bir uçağın Rusya’ya gerçekleştirdiği son uçuşun ocak ayında olduğu biliniyor. O dönemki uçuşta, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında yürüttüğü temaslarda görev alan özel temsilciler Steven Witkoff ve Jared Kushner Moskova’ya taşınmıştı.