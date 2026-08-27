Erzincan’da heyelan tehlikesi: Tam 6 bağ evi tahliye edildi, dağ yolu kapatıldı!

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde dağlık arazide meydana gelen toprak kayması, bölgede büyük endişe yarattı. İlçeye bağlı Üçler Mahallesi Çermeler mevkiinde yaşanan heyelan sonrasında olası bir felaketin önüne geçilmesi amacıyla güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE DAĞ YOLU KAPATILDI

Toprak kaymasının ardından jandarma ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edilerek geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldı. Güvenlik gerekçesiyle heyelan bölgesinden geçen dağ yolu hem yaya hem de araç trafiğine tamamen kapatıldı.

Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Üzümlü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise alanda detaylı zemin incelemeleri gerçekleştirdi.

YETKİLİLER OLAY YERİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Saha çalışmalarını yakından takip eden Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli ve Belediye Başkanı Lütfi Yakut bölgeye gelerek bizzat incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Erzincan AFAD Şube Müdürü Murat Ursavaş ve teknik ekiplerden mevcut durum hakkında ayrıntılı bilgiler alındı.

RİSK YÜKSEK: 6 EV TEHLİKE NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Toprak kaymasının devam etme riskinin yüksek olması ve heyelan alanının alt kısmında yer alan yerleşimlerin tehlike altında bulunması nedeniyle tedbir amaçlı 6 bağ evi tahliye edildi. Yetkililer, bölgenin aralıksız takibe alındığını ve yaşanacak gelişmelere göre gerekli çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. (AA)