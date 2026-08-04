Eren Ali Bingöl AKP'ye geçmeden önce ünlü anketçi ile meyhanede bir araya gelmiş

AKP'nin yerel seçimlerin ardından başlattığı milletvekili ve belediye başkanları transferlerinin son adımı Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl oldu. Tepkilerin odağında olan Bingöl hakkında ortaya atılan bir iddia ise, bu transferden önce Ankara'da bir meyhanede MAK Araştırma Şirketi sahibi Mehmet Ali Kulat ile bir araya gelmesi oldu.

Nefes'ten Deniz Zeyrek'in köşe yazısında yer alan iddiaya göre Eren Ali Bingöl, AKP'ya transfer olmadan önce Mehmet Ali Kulat ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi üyesi olan birisi ile buluştu.

"Ankara küçük yer. Bir restoranda bir kahvecide hiç beklemediğiniz anda önemli bürokratlarla, siyasetçilerle karşılaşabiliyor, önemli gelişmelerin hikayesini önünüzde bulabiliyorsunuz.

Geçen ay çok sevdiğim, müdavimi olduğum bir yerde oturuyordum. Bir siyah minibüs kaldırıma yanaştı. Belli ki mühim biri geliyordu. Kapı açıldı, genç sakallı biri indi. Oturduğum yerin yanındaki meyhaneye doğru yürümeye başladı.

"AYNI MEKANA ÜNLÜ BİR ANKETÇİ GELDİ"

Belli ki orada takılacaktı. Bir süre sonra aynı mekana medyadan tanıdığım ünlü bir anketçi geldi. Benimle aynı mekanda oturan bir meslektaşıma siyah makam minibüsünden inen kişiyi gösterip sordum “kim bu” diye. “Eren Ali Bingöl” dedi.

İsim tanıdıktı ama emin olmak için Google’dan sordum. “Tuzla Belediye Başkanı” yazıyordu. Bir süre sonra gelen anketçi de Mehmet Ali Kulat idi.

"AYNI MASADAYDI"

Hemen kalkıp içeri baktım. Eren Ali Bingöl ve Mehmet Ali Kulat aynı masadaydı. Masadaki üçüncü kişi ise daha önce İstanbul’da ağır ceza mahkemesinde görev yapmış an itibariyle Yargıtay 1. Ceza Dairesi üyesi olan biriydi. Bir yargı mensubu, medyatik bir anketçi ve bir CHP’li belediye başkanının bir araya gelmesi size de tuhaf gelmedi mi?

"BU ÜÇLÜNÜN AYNI MASADA BULUŞMASI KİMSEYE NORMAL GELMEZ"

Bana geldi. Bu üçlünün aynı masada buluşması kimseye normal gelmez. Hemen yerime dönüp Eren Ali Bingöl’le ilgili haberleri araştırmaya başladım. Adı AK Parti’ye geçecek başkanlar listesindeydi. Ayrıca İBB’yi şikayet ettiği bir açıklamaya denk geldim. Böylece AK Parti’ye geçeceği iddiası, kafamda biraz daha ete kemiğe büründü.

1 Ağustos 2026 Cumartesi günü de AK Parti’ye katıldığında ise şaşırmadım ve o meyhanedeki buluşma daha bir anlamlı hale geldi."

MEHMET ALİ KULAT AÇIKLAMA YAPTI: GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Gündeme bomba gibi düşen bu iddianın ardından Eren Ali Bingöl ile meyhanede buluştuğu iddia edilen anketçi Mehmet Ali Kulat sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bingöl ile AKP'ye transferinden önce bir araya geldiğini doğrulayan Kulat, o gün masada Yargıtay üyesi olup olmadığını hatırlamadığını ve Bingöl'ün AKP'ye transferi konusunda bilgi sahibi olmadığını kaydetti.

Kulat'ın açıklaması şu şekilde oldu:

Bugün Sayın Deniz Zeyrek'in video paylaşımı üzerine;

Tuzla Belediye Başkanı her partiden ve Türkiye’nin her bölgesinden pek çok Belediye Başkanı gibi tanıdığım zaman zaman görüştüğüm Belediye Başkanlarından biridir.

Gazeteci Deniz Zeyrek'i de tanırım. Ankara'daki pek çok Gazeteciyi tanıdığım gibi. Pek çok Parti Lideri, Milletvekili ve Belediye Başkanı (Siyasetin her noktasındaki) ile zaman zaman görüşür, siyasi gelişmeleri saha okumalarımız üzerinden değerlendiririz. Bu herşeyden önce bizim işimizin gereği.

"YARGITAY ÜYESİ VAR MIYDI HATIRLAMIYORUM"

Bahsi geçen günde masada bir Yargitay üyesi var mıydı gerçekten hatırlamıyorum. (hatırlamamam masada olan diğer kisi ya da kişilerin mesleği belki de hiç gündeme gelmediği ve ben tanımadığım içindir, kaldı ki yüzlerce Bürokrat yanında Yargı mensubu bir sürü kişi ile de farklı ortamlarda bir arada olabiliyoruz)

"AK PARTİ'YE GEÇMESİNDE BİLGİ SAHİBİ DEĞİLDİM"

Bu arada bahsi geçen görüşmenin olduğu tarihte Sayın Ali Eren Bingöl'ün Ak Parti'ye geçmesi konusunda ben bilgi sahibi de değildim. Olsaydım ve kanaatimi sorsaydı onu da söylerdim. Her kanaatimi sorana söylediğim gibi...

Bu arada; benim ne Ak Parti'nin ne de bir başka partinin adına; transfer için görüşmem, aracı vb. olmam her şeyden önce o partilerin buna ihtiyacı olmadığı için olmaz / olmadı.

Keşke Sayın Zeyrek gazeteci olarak 25 yıldır ülkemizi yöneten Ak Parti'nin çalışma şeklini birazcık anlamaya çalışsaydı... Bunca yılın gazetecisi halen Ak Parti'nin transfer için böyle yollara tevessül edebileceğini düşünebiliyor ya ne diyeyim...

Sayın Deniz Zeyrek beni telefonla arayıp sorması mümkünken böyle gizemli, alengirli, esrarengiz ve itham edici bir dille paylaşıma neden gerek gördü bilmiyorum.

Beni arasaydı ona bu alengirli ithamlar yerine PAZAR SOHBETİNE KONU OLACAK çok daha fazla, SAHADAN ALDIĞIMIZ BİLGİLERİ PAYLAŞIRDIM.

...Ve Deniz Zeyrek bilir ki; (bilmiyorsa da bilmeli ki) benim gizli saklı işlerim olmaz.