Erdoğan'ın adaylığı için AKP kulislerinde konuşulanlar bomba etkisi yaratır! Aday olmayacak mı?

Siyaset tamamı ile seçimlerin ne zaman yapılacağı ve muhalefetin adayının kim olacağına çevrildi. Hemen her gün ortaya bir tarih atılırken gündemi sarsan iddianın AKP kulislerinde konuşulması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı görevini 3 dönemdir sürdüren Erdoğan'ın 4. kez aday olmak istemeyeceği ihtimalinin AKP kulislerinde konuşulduğuna ilişkin iddia gündeme bomba gibi düştü.

"HEPİMİZ DONUP KALMIŞTIK"

Nefes'ten Deniz Zeyrek'in köşe yazısında değindiği konu gündemi sarstı. Erdoğan'ın 4. dönem için adaylığı istemeyeceği ihtimalinin AKP'de konuşulduğunu aktaran Zeyrek şöyle yazdı:

"Ankara’da dün bir grup arkadaşla Türkiye’nin siyasi/ekonomik durumunu konuşuyorduk. Döndük dolaştık geçmiş üzerinden değil de gelecek üzerinden bir “What if” senaryosuna çıktık.

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Gündemimizde her konu vardı:

İlk gündemimiz Terörsüz Türkiye konusuydu. Ortamdaki herkes projenin başarılı olmasını istiyordu. Ancak herkesin aklında soru işaretleri vardı. Abdullah Öcalan için İmralı adasında yapılan bahçeli evin toplumda ele alınış biçiminden tutun, Selahattin Demirtaş’ın Diyarbakır’daki Sakızcı Memo’yu meşhur etmesine kadar birçok konuya girdik.

Söz döndü dolaştı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Mansur Yavaş’la ilgili gündemin Terörsüz Türkiye gündeminin önüne geçmesinden duyduğu rahatsızlığa geldi.

Bazı arkadaşlarımız Bahçeli’nin dikkatleri Yavaş’ın üzerinden alma çabasıyla, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yavaş’la görüşmesinin normal olduğuna dikkat çekmesinin Yavaş’ı rahatlatan bir çıkış olduğunu savundular.

Yavaş’tan söz edince de konu ister istemez Cumhurbaşkanlığı seçimine ve Yavaş’ın adaylığına geldi.

Masadaki beş kişinin tamamı bir konuda hemfikirdi:

İktidar değişmedikçe Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden çıkıp siyasete dönmesi, Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün olmayacaktı.

Hemfikir olunan ikinci konu ise Mansur Yavaş’ın en güçlü adayken adaylıktan vazgeçmesinin pek mantıklı olmadığıydı.

Biz tam “bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Mansur Yavaş yarışacak” düşüncesinde birleşecekken, bir arkadaşımız “Ya Cumhurbaşkanımız kendi isteğiyle aday olmazsa, Mansur Yavaş’ın rakibi kim olur” sorusunu yöneltti.

* * *

Hepimiz donup kalmıştık.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığının TBMM’nin “Seçimlerin yenilenmesi” kararı almasına bağlı olduğunu, bunun da 360 oyla mümkün olacağını zaten biliyorduk. Ancak arkadaşımız, AK Parti’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dördüncü defa Cumhurbaşkanı adayı olmak istemeyeceği ihtimalinin konuşulduğunu söylemesi bizi şaşırttı.

Çok ilginçtir, hiçbirimiz böyle bir ihtimale de soruya da hazırlıklı değilmişiz.

“What If” kalıbıyla başlayan bu sorunun ardından spekülasyon dahi yapmakta zorlandık. Hakan Fidan da dahil Aklımıza gelen isimlerin hepsi daha önce konuşulmuş, tartışılmış ve tüketilmiş olduğuna kanaat getirdik.

Haliyle neredeyse hepimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olacağına kesin gözüyle baktığımızı vurguladık.