Abdulkadir Selvi seçim tarihi konusunda emin! Kesinkes "bu tarihlerde gidilecek" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önümüzdeki seçimleri atlatacağız" ifadesinin ardından kulisler seçim tarih için hareketlenirken iktidar medyasında peş peşe seçim tarihi açıklamaları gelmeye başladı. İktidara en yakın yazarlardan biri olarak tanınan Abdulkadir Selvi de seçim tarihi konusunda 'kesin' bir ifade kullandı.

Abdulkadir Selvi, seçimler için 2027 sonu ile 2028 başını işaret etti. Selvi’ye göre AKP'nin seçim öncesindeki en büyük sınavı ekonomi olacak.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet’teki yazısında seçim takvimine ilişkin şu ifadeyi kullandı:

"2027 yılının sonunda ya da 2028’in başında seçimlere gidilecek."

Selvi, Türkiye’nin artık seçim sürecine yöneldiğini yazdı.

ERDOĞAN EKONOMİYİ İLK SIRAYA KOYMUŞ

Selvi’ye göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın önceliği ekonomi. Özellikle emeklilerin, asgari ücretlilerin ve esnafın yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Selvi, AKP'nin seçimlerdeki asıl rakibinin muhalefetten çok ekonomik koşullar olacağını savundu.

Selvi, Erdoğan’ın AKP MYK toplantısında ekonomik sorunları gündeme getirdiğini belirterek şu sözlerini aktardı:

"Ekonomik sıkıntılar var. Bunun farkındayız. Bunu çözmek için çalışıyoruz. Elimizde bu sıkıntıları çözecek enstrümanlarımız var. Ekonomiyi düzelteceğiz"