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Halk TV Türkiye Erdoğan'dan gece yarısı imzası: BTK Başkanlığı ve Kültür Bakan Yardımcılığı'na yeni isimler atandı

Erdoğan'dan gece yarısı imzası: BTK Başkanlığı ve Kültür Bakan Yardımcılığı'na yeni isimler atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanlığına Mehmet Koçyiğit atandı.

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Erdoğan'dan gece yarısı imzası: BTK Başkanlığı ve Kültür Bakan Yardımcılığı'na yeni isimler atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile kamu kurumlarında üst düzey atamalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, üç önemli kurumda görev değişikliklerini içeriyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCILIĞI'NA ATAMA

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Yılmaz'ın yeni görevine ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

BTK BAŞKANLIĞI'NDA DEĞİŞİM

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı'na, halihazırda Kurul üyesi olarak görev yapan Mehmet Koçyiğit atandı. Ayrıca, Kurul üyeliklerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker getirildi.

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DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE YENİ ATAMA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, kurumda Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Fatih Çakmak atandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Atama Resmi Gazete Kültür ve Turizm Bakanlığı Tayyip Erdoğan
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