Erbakan'dan iktidara ağır NATO eleştirisi: Masaya ev sahibi oturduk garson kalktık!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 15 Temmuz darbe girişimine değinerek iktidara yönelik sert eleştirilerde bulundu. Darbe girişiminin yıllara yayılan siyasi tercihlerin bir sonucu olduğunu belirten Erbakan, "15 Temmuz bir gecede ortaya çıkmış bir hadise değildir. Bunun 15-20 yıllık bir geçmişi vardır. Maalesef yıllar boyu mevcut iktidar devlet kadrolarını günlük siyasi hesaplarla, belirli yapılara teslim etti. Sonrasında da ‘aldatıldık’ diyerek sorumluluktan kaçmaya çalıştı ama devleti yönetenlerin, ‘aldatıldık’ diyerek bu şekilde büyük yanlışları yaptıktan sonra sorumluluktan kaçmaları mümkün değildir. Bütün yanlışlar aslında siz Milli Görüş gömleğini çıkarttıktan sonra başladı. FETÖ'nün devlete sızması, yapılanması, ittifak yapılması da Milli Görüş gömleğinin çıkartılması ile oldu. Milli Görüş'ün çıktığı kaba maalesef FETÖ dolduruldu ve yaşananlar da bunun bir sonucudur. Milli Görüş'ün yıllarca yaptığı uyarılar dikkate alınsaydı o kara gece yaşanmayabilirdi." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadelenin yalnızca örgütün alt kademeleriyle sınırlı kaldığını ileri süren Erbakan, "Gerçek bir hesaplaşma için piramidin en üstündeki ihanet katmanının yargılanması gerekir. Ancak bu süreçte de adalet ilkesinden asla vazgeçilmemelidir" diye konuştu.

MİLYARLARCA LİRALIK NATO FATURASI

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ni de gündemine alan Erbakan, zirvenin bir diplomatik başarıdan ziyade magazinel bir organizasyon olarak kaldığını belirtti. Zirve boyunca Türkiye'ye uygulanan yaptırımların veya savunma sanayisindeki sorunların konuşulmadığını aktaran Erbakan, sadece liderlerin gözünü boyamak adına milyarlarca lira harcandığını ifade etti. İki günlük zirvenin faturasının 15 milyar liraya yaklaştığını ve çöpe gidecek panolara milyonlar döküldüğünü belirten Erbakan, “Sırf NATO liderlerinin gözü boyanacak diye iki gün sonra çöpe atılacak panolara, tabelalara, billboardlara 181 milyon lira harcandı ve aynı zamanda da yol yapımları, VIP havalimanlarının yapılması, konuk evleri derken 2 günlük zirvenin faturası 15 milyar liraya yaklaştı. Ankara'ya elbet hizmet yapılsın ama Ankaralıların bu hizmetlere kavuşabilmesi için illa Trump'ın mı Ankara'ya gelmesi gerekiyordu? Hükümet yıkıntıları, gecekonduları perdelerle, vatandaşın sefaletini ise mahalleye giriş engelleri ile örttü. Halbuki bu zirveye gelen liderler Türkiye'nin gayri safi milli hasılasını, dış borcunu, iç borcunu, ödemekle yükümlü olduğu borç faizlerini, asgari ücreti, emekli maaşını, Türkiye'deki açlık ve yoksulluk sınırını çok iyi biliyorlar. Siz perdelerle kapatmaya çalışsanız da bunu liderlere göstermemeye çalışsanız da liderler Türkiye'deki açlık ve sefaletin boyutunu tabii ki resmi verilerden biliyorlar. Bütün bunlar yapıldı, milletin ihtiyaçlarına gelince kaynak yok ama iş küresel güçleri memnun etmeye gelince, gösterişle gelince milyarlar bir gecede bulunuyor. Türkiye'nin makus talihi bir kez daha cereyan etti. Millete gelince vakit yok, nakit yok, çözüm yok, kaynak yok ama faiz de gelince, imtiyazlı holdinglere gelince, bununla beraber israfa gelince milyarlar bir gecede bulunuyor.” dedi.

"EV SAHİBİ OLARAK OTURDU GARSON OLARAK KALKTI"

Türkiye'nin F-35, F-16 ve KAAN projelerinde ABD'den hiçbir somut güvence alamadığını hatırlatan Erbakan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda da herhangi bir güvence verilmediğini belirten Erbakan, buna karşın Türkiye'nin yeni savunma ve enerji taahhütlerinde bulunduğunu belirtti.

Erbakan, "Trump'ın bütün kibiriyle ve üstenciliği ile söylediği tek şey ‘son kararımı vermedim ama olumlu düşünüyorum’ cümlesi oldu. Bunun manası küçümseyici ve üsttenci bir ‘bakarız’ cümlesidir. Herhangi bir vaat yok, herhangi bir güvence yok, son derece kibirli bir şekilde duruma göre ‘vakti gelince bakarız’ demiş oldu. Türkiye, NATO Zirvesi'nde masaya ev sahibi olarak oturdu ama garson olarak kalktı" ifadelerini kullandı.

D-8 ÇAĞRISI

Erbakan, iktidarın Filistin konusundaki tutumunu ve Kürecik Radar Üssü'nün faaliyetlerini eleştirerek söylem ile eylemlerin uyuşmadığını belirtti. Dış politikada D-8'in yeniden canlandırılması gerektiğini ifade ederek sorunun çözümünün adil düzen anlayışında olduğunu dile getiren Erbakan, "Sorun bu milletin kabiliyetinde değil, bütçeyi faiz lobisine akıtıp sonra da Washington'dan motor ve uçak dilenen montajcı zihniyettedir. Çözüm ise D-8’dedir ve adil düzendedir. İktidara çağrımız, teslimiyet siyasetinden vazgeçin, D-8'i yeniden canlandırın ve D-60 projesini hayata geçirin" dedi.

55 BİN LİRALIK ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Ekonomik tabloya dair de çarpıcı açıklamalarda bulunan Erbakan, yıllık enflasyon ve açlık sınırı verilerine dikkat çekti. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini belirten Erbakan, "Asgari ücret de yoksulluk sınırının yarısı seviyesinde, yani 55 bin lira olmalıdır" dedi.

Bu artışların finansmanının faiz giderlerinden karşılanabileceğini kaydeden Erbakan, "Bir senede faiz lobilerine aktardığınız 2,7 trilyon lirayı oradan kurtarsanız buradan aileleri ile birlikte 30 milyon insanın yüzünü güldürebilirsiniz. Ama bu bir tercih meselesidir. ‘Önce millet’ anlayışına sahip bir iktidarın olması gerekmektedir. ‘Önce imtiyazlılar’ anlayışına sahip iktidarlar bu meseleyi çözemez. ‘Önce millet’ anlayışı ile paylaşımda adaleti sağlayacağız. Borç zam, vergi ekonomisi yerine üretimi, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomiyi inşallah Türkiye'de hakim kılacağız. Adil düzen ekonomisini inşallah Türkiye'de hakim kılacağız” diye konuştu. (ANKA)