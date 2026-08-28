En büyüğü 6 aylık 8 bebek iskeleti bulundu: 8 bin yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Çatalhöyük'te süren kazılarda 18 gömü barındıran 'ölüler evi'nin hemen yanından en büyüğü 6 aylık olan 8 bebeğe ait iskelet gün yüzüne çıkarıldı. Binlerce yıllık yerleşimin son evreleri bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor.

Konya'nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük'te arkeologlar, Neolitik dönemde yaklaşık 8 bin kişinin bir arada yaşadığı yerleşimin Doğu Alan olarak bilinen kesiminde sıra dışı bir buluntuya ulaştı. Günlük kullanıma ait olmayan bir yapı kompleksinin bitişiğinde 8 bebek iskeleti tespit edildi.

'ÖLÜLER EVİ'NİN SIRRI ARAŞTIRILIYOR

Çatalhöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Ozan, yapı kompleksini şöyle tanımlıyor:

"Burada gördüğümüz, içindeki buluntulardan ve gömülerden anladığımız kadarıyla günlük olarak kullanılmayan bir yapı kompleksi karşımıza çıkıyor. Ortada bir avlu etrafına yerleştirilmiş olan, içindeki hücrelerde 18 gömüden dolayı 'ölüler evi' olarak isimlendirdiğimiz bir yapı."

Yapının karşısında ise platformlar, duvar bezemeleri, boynuz yerleştirmeleri ve kilden kabartmalar bulunan bir başka mekan yer alıyor. Arkeologlar bu mekanın bir ritüel yapısı olabileceğini değerlendiriyor.

BEBEKLERİN EN BÜYÜĞÜ 6 AYLIK

Keşfin en çarpıcı boyutu 'ölüler evi'nin hemen bitişiğinde ortaya çıktı. Burada bulunan 8 iskeletin tamamının bebeklere ait olduğu, en büyüğünün 6 aylık olduğu belirlendi. Antropoloji uzmanları iskeletlerin yaşlarını yaklaşık olarak tespit etti.

Prof. Dr. Ali Ozan, "Antropologlarımız ve arkeologlarımız, yerleşimin son evrelerinde neler yaşandığını anlamak amacıyla bu bebek gömüleri ve arkeolojik bağlam üzerinde çalışmaktadır" diyerek araştırmanın devam ettiğini vurguladı.

8 BİN YILLIK YERLEŞİMİN SON EVRELERİ

1961 yılından bu yana kazıların sürdüğü Çatalhöyük'te ekipler şu anda MÖ 6 bin yıla geçiş çizgisinin her iki yanındaki birkaç yüzyıllık döneme yoğunlaşıyor. Bin yıldan uzun süre iskan edilen Doğu Çatalhöyük, erken ve orta evrelerine kıyasla mimari ve yerleşim dokusunda farklı uygulamaların ortaya çıktığı bir dönemden geçti.

Ozan, söz konusu alanın MÖ 6250 civarında yerleşime açıldığını belirterek bir süre sonra karşıdaki Batı Höyük ile kısa bir dönem kesiştiğini, ardından Doğu Höyük'ün tamamen terk edildiğini ve yaşamın yalnızca Batı Höyük'te sürdüğünü aktardı.

Kazılarda Polonya Adam Mickiewicz Üniversitesi Arkeoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Arkadiusz Marciniak ve ekibi de Doğu Alan'daki yapılar ve gömüler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

(AA)