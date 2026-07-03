Emeklilerden pazarda geçim isyanı: Enflasyon hep maaş zammı yapılacağı zaman düşüyor

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerinin ardından milyonlarca emeklinin maaş zammı yüzde 17,76 oldu. Ancak Yozgat'ta konuşan emekliler, açıklanan enflasyon oranlarının çarşı ve pazardaki fiyat artışlarını yansıtmadığını savunarak, artan yaşam maliyetleri nedeniyle geçinmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon haziran ayında aylık yüzde 0,99, yılın ilk altı aylık döneminde ise yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 olarak kaydedildi.

Açıklanan veriler doğrultusunda SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı da yüzde 17,76 olarak netleşti.

EMEKLİLERDEN ZAM ORANINA TEPKİ

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Yozgat'ta pazarda alışveriş yapan ve satış yapan emekliler, maaş artışının yükselen yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını ifade etti.

93 yaşındaki memur emeklisi Nizamettin Şenol, üç ayda bir aldığı emekli maaşının aylık ortalama 20 bin liraya denk geldiğini belirterek yeni kıyafet almanın dahi lüks haline geldiğini söyledi.

Şenol, ekonomik koşulların her geçen gün ağırlaştığını ifade ederek, vatandaşların yaşanan sıkıntıları sandıkta değerlendireceğini dile getirdi.

"SEÇİMDE BİZE LAYIK GÖRÜLENİ BİZ DE ONLARA LAYIK GÖRECEĞİZ"

Memur emeklisi Osman Karaca ise açıklanan enflasyon oranlarının maaş zamları öncesinde düşük açıklandığını söyledi.

Artan sigorta, akaryakıt ve diğer temel giderlerin maaş artışını kısa sürede erittiğini söyleyen Karaca, emekli maaşıyla geçinemediği için pazarcılık yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Osman Karaca şöyle konuştu:

“Bu enflasyon ne gariptir ki hep böyle maaş zamları yapılacağı zaman bir anda düşüveriyor. Aç insanın tansiyonunun birden düştüğü gibi. Bize açıklayacakları maaş zammı büyük olasılıkla yüzde 16, yüzde 17. Onu şöyle bir hesapladığınızda zaten bir araç sigortasına yüzde 40 üzerinde zam yaptılar. Fazlasıyla götürdü. Sadece araç sigortasından. Benzin zamlarını falan hesaba katmıyorum. Memur emeklisiyiz.

Geçinemediğimiz için pazarcılık yapıyoruz. İnanın burada in cin top oynuyor. Şurada bir bariyer kuracaksın. Akşama kadar gelenlerin sayısı toplam 100 kişiyi geçmiyor. İnsanlar kendilerine yeni kıyafet alamıyor. Kendi öz benliğinden fedakarlık ediyorlar. Çok acil ihtiyaçlar olmadığı sürece hiçbir şey almıyor. Alım gücü yok. Elbette ki bu kışın bir de baharı var. Biz de o baharı bekliyoruz. Allah kısmet ederse seçimde bize layık görüleni biz de onlara layık göreceğiz.” (ANKA)