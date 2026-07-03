Son dakika | En düşük emekli aylığı için Meclis'e teklif sunulacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) milyonlarca ücretli çalışan ve emeklinin maaş zammını belirleyecek olan haziran ayı enflasyon verileri açıklandı.

Çarşı pazardaki yangın aralıksız sürerken, resmi istatistiklere göre aylık enflasyon yüzde 1'in bile altında kalarak yüzde 0.99, yıllık enflasyon ise yüzde 32.11 seviyesinde gösterildi.

TÜİK'in hesaplamaları doğrultusunda, haziran ayında yıllık bazdaki enflasyon oranı yüzde 32.11 seviyesinde kayıtlara geçti. Aynı dönem için belirlenen 12 aylık ortalamalara göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı ise yüzde 32.03 olarak hesaplandı.

6 AYLIK FARK YÜZDE 17.76'YA ULAŞTI

Haziran ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını doğrudan etkileyen yılın ilk yarısına ait veriler de netleşmiş oldu. Açıklanan istatistiklere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kalemindeki 6 aylık artış yüzde 17.76 oranına ulaştı.

GÖZLER SAAT 12.00'DE TBMM'DE

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla eş zamanlı olarak, emeklilerin gelirini doğrudan ilgilendiren yasal düzenleme süreci de takvime bağlandı. Habertürk'ün aktardığına göre AKP'nin, en düşük emekli aylığı tutarının artırılmasını öngören yasal düzenlemeyi içeren kanun teklifini bugün saat 12.00 itibarıyla TBMM'ye sunacağı belirtildi.

Enflasyon verilerinin her sene aralık ve haziran aylarında düşmesi ise sorgulanmaya devam ediliyor.